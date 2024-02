"Los tres estamentos que pertenecen al Ministerio del Interior no son capaces de coordinarse, se tiran la pelota", cuestionó la exministra del Deporte y actual dirigente de Azul Azul.

Tras la confirmación de la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Cobresal, que se disputaría en el Estadio Nacional, la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, cuestionó a las autoridades.

Recordemos que la decisión fue confirmada, a través de un video en redes sociales, por el delegado presidencial (s) Jaime Fuentes, quien sostuvo que la medida es una respuesta a “la recomendación de Carabineros de Chile y de Estadio Seguro”.

Tras lo anterior, la también exministra de Deportes durante la segunda administración del recién fallecido expresidente Sebastián Piñera, cuestionó el plan gubernamental y también la gestión del Ejecutivo.

La crítica de Cecilia Pérez al Gobierno y a Estadio Seguro

Al ser consultada por el encuentro deportivo frente a Audax Italiano, a disputarse el próximo sábado 24 de febrero, Cecilia Pérez manifestó molestia.

“Seguimos con la incertidumbre porque como no conocemos los antecedentes, uno debiese poder ir un poquito más atrás y hacerse otra pregunta. ¿Es hoy día necesario o se justifica tener Estadio Seguro?”, planteó.

Lo anterior, “porque se supone que cuando tienes a Estadio Seguro es para poder hacer las planificaciones de seguridad, para poder proyectar y planificar cada partido con sus respectivos aforos para poder garantizar que el público presente en los estadios esté seguro”.

A continuación la dirigente de Azul Azul sostuvo que “hoy día da la impresión que estamos frente a un programa de estadio vacío. Porque o se bajan los aforos sin ninguna justificación, o se castiga al público visitante, o se juega sin público solamente con los planteles o se suspenden los partidos”.

Aún así, la crítica fue más allá porque “es un castigo para el club, es un castigo para la hinchada azul, es un castigo para todos los jugadores y el cuerpo técnico que se han sacado la mugre porque esta vuelta al estadio sea realmente una fiesta que se tiña de azul”.

“Entonces uno dice, ¿Con quién conversamos?, si uno y otro se tiran la pelota, si no se conocen los fundamentos de los informes, si no ha cambiado derechamente ninguna condición para que pasemos a un partido de 32 mil ya con reducción de aforo o a un partido suspendido informalmente porque se dice que no hay contingente policial”, añadió.

Posteriormente, Pérez dijo “¿Entonces que viene para la próxima semana? ¿El Festival de Viña, el inicio del año escolar, Semana Santa?. Al final termina siendo una chacota y frente a eso yo creo que las autoridades pertinentes tienen que hacerse una pregunta super honesta”.

Esto, argumentó, “porque ya no es un tema de inexperiencia, claramente es un tema de incompetencia. ¿Tengo que seguir trabajando para no servir para nada?, a mí me daría un poco de pudor”.

“No es falta de experiencia, es falta de competencia. Los tres estamentos que pertenecen al Ministerio del Interior no son capaces de coordinarse, se tiran la pelota. Esto no es comparable con gobiernos serios”, concluyó.