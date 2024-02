Fontes da Rádio Bío Bío confirmaram na tarde desta terça-feira que o ex-presidente Sebastián Piñera (74) faleceu em um acidente de helicóptero. A tragédia ocorreu no Lago Ranco, região de Los Ríos, no sul do país.

Esta tarde, fontes da Radio Bío Bío confirmaram que o ex-presidente Sebastián Piñera (74) morreu em um acidente de helicóptero nesta terça-feira, no Lago Ranco, região de Los Ríos, no sul do país.

De acordo com as primeiras informações, o trágico evento ocorreu às 14:57 horas, no setor rural de Ilihue.

A aeronave decolou em meio a um dia chuvoso na região e, após alguns minutos de voo, perdeu a sustentação e caiu.

Posteriormente, foi relatado que o ex-presidente estava acompanhado por três membros da família: uma irmã, seu cunhado e um neto, que conseguiram sair do helicóptero e chegar à margem. No entanto, o piloto, que era o ex-presidente, não conseguiu sair da aeronave.

Por enquanto, foi relatado que a fuselagem, onde ele estava, permaneceu a uma profundidade de cerca de 40 metros.

Após o trabalho realizado por mergulhadores especializados, o corpo do ex-presidente Piñera foi resgatado do fundo do lago.

As causas do acidente ainda estão sendo investigados.