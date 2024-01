La casa de apuesta en línea Latamwin, presentó una demanda de mera certeza ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, con el fin de que se legalice su operación en el país.

Cabe recordar que los sitios de apuestas en línea fueron declarados ilegales por el Servicio de Impuestos Internos en 2023. Además, entidades que habían mantenido constante relación con las mismas, como la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y clubes deportivos, se vieron en la obligación de cortar relaciones comerciales.

El objetivo del movimiento judicial, según Latamwin, es para “evitar nuevos cuestionamientos que en el futuro pudiesen perturbar el desarrollo pacífico de las actuaciones en el marco de sus acciones lícitas como plataforma de apuestas en línea (PAL)”.

Además, se busca que “se confirme que su operación se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico y otros nueve puntos que han sido objeto de debate en los últimos años.”

Entre sus requerimientos están que se ratifique que “la ausencia de regulación legal de una determinada actividad económica nueva, de naturaleza tecnológica, vinculada a las PAL, no implica su prohibición”; que no se requiere de autorización legal previa alguna para operar hoy; que no existe prohibición legal o normativa de ningún tipo relacionada con la publicidad, promoción o impulso relacionado con el desarrollo de apuestas en línea; y que los contratos entre usuarios y estas plataformas son lícitos.

José Francisco García, abogado de Gómez, Pallavicini & Garcia, que representa a Latamwin explicó que “esta acción busca reafirmar en sede judicial que las plataformas de apuestas en línea se apegan estrictamente al ordenamiento jurídico y que, por el contrario, las actuaciones de la Superintendencia de Casinos y la Subtel exceden el marco de sus atribuciones”.

Esto, a raíz de la “coordinación” entre la Superintendencia de Casinos de Juego y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que derivó en el bloqueo de 23 sitios web de plataformas por parte de todos los proveedores de internet locales.

La demanda de la casa de apuesta Latamwin pide que se valide que “la Superintendencia de Casinos de Juego carece de competencias para regular, controlar y fiscalizar el desarrollo de plataformas de apuesta en línea, según lo ha señalado públicamente el propio organismo público demandado”; y que la “Subsecretaría de Telecomunicaciones, según sus propios dichos, se encuentra limitada en sus competencias a conocer y resolver acerca de las materias de carácter técnico relativas a las telecomunicaciones del país, careciendo de facultades para pronunciarse sobre el contenido de las telecomunicaciones, por lo que calificar el carácter legal o ilegal de un contenido excede las funciones establecidas en la Ley”.

En la demanda se acompaña un informe en derecho del profesor de derecho civil, Carlos Pizarro, que desarrolla y confirma la licitud de las actividades de las plataformas en línea.