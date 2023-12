La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas online, aplicando pago de impuestos, prohibiciones y regulando incluso los tipos de apuesta.

Los objetivos de la iniciativa son generar un mercado competitivo considerando la existencia de otras formas de juego actualmente legales (sorteos de Lotería y números de Polla/Lotería, actividad hípica), resguardar la fe pública, proteger la salud y la seguridad de los jugadores. De igual manera, se busca transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos y contribuir a la recaudación fiscal.

En la votación estuvieron presentes el ministro y la subsecretaria de Hacienda, Mario Marcel y Heidi Berner; la ministra de Interior, Carolina Tohá; el ministro de Justicia, Luis Cordero; y el ministro y la subsecretaria de Segpres, Álvaro Elizalde y Macarena Lobos.

El proyecto, calificado con suma urgencia, establece un diseño regulatorio que equilibra tanto incentivos a la regularización, como severas sanciones a quienes se mantengan en la ilegalidad. Para esto, otorgan nuevas atribuciones a la Superintendencia de Casino de Juegos (SCJ), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Subtel, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre otras.

“Se establece una fiscalización efectiva, ya que las plataformas deberán dar acceso remoto a sus sistemas tanto a la Superintendencia de Casinos de Juegos como al SII”, acotó la subsecretaria Heidi Berner.

El sistema tributario propuesto para las plataformas de apuestas online se basó en el régimen vigente para los casinos de juegos físicos.

Esta actividad será gravada con IVA por tratarse de un servicio de entretenimiento digital, lo que les permitirá a las operadoras recuperar créditos fiscales por los bienes que adquieran y servicios que contraten, como publicidad y software.

Al igual que a los casinos de juegos, se les aplicará un impuesto específico de 20% que busca corregir la externalidad y que es acorde a la experiencia comparada. Para fomentar el juego responsable se aumenta la tasa del impuesto específico en 1%, con posibilidad de descontar desembolsos realizados por dicho concepto.

“Todo ello representa una mejora sustantiva respecto de la situación vigente, en que las plataformas ilegales proliferan sin estándares de protección a los usuarios, sin pagar impuestos, sin fiscalización y sin trazabilidad respecto del origen de los fondos y el destino de éstos”, aseguraron desde Hacienda.

En definitiva, se crea un mercado semiabierto, donde —al igual que en el caso de los casinos de juegos— los operadores deberán cumplir requisitos formales como constituirse en sociedades anónimas cerradas en Chile, con objeto exclusivo, capital mínimo, y contar con hasta 10 accionistas.

De acuerdo a información de la Superintendencia de Casinos y Juegos, más de 900 plataformas de apuestas online operan fuera de la ley en Chile.

Entre las principales medidas establece que:

• Los medios de comunicación sólo podrán transmitir la publicidad o hacer promoción de plataformas autorizadas.

• Se establecen normas de control de medios de pago, como el bloqueo general de las transacciones cuyo destinatario sea una plataforma no autorizada, y determinando la obligación de realizar dicho bloqueo en atención a si la transacción es o no transfronteriza.

• Se prohíbe tener cuentas bancarias en el país a aquellas entidades que operen en nuestro país sin la autorización.

• Los proveedores de internet deberán bloquear el acceso a plataformas no autorizadas y se prohíbe la descarga de apps de plataformas no autorizadas.

• Se contemplan reglas de intercambio de información entre autoridades.