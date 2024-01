La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, emitió duras críticas este lunes hacia la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric.

En este sentido, la jefa comunal cree que “esa generación ha hecho mucho daño al país. La política es algo muy duro y difícil”, añadiendo que “hay muchos problemas en Chile, pero el hecho que no se hayan solucionado los problemas, generalmente, obedece a que no se podía”.

“Han habido distintas expresiones de cómo solucionar los problemas, distintas visiones. Hay veces que sencillamente no se ha podido porque han faltado los medios, pero durante mucho tiempo ellos lo que hicieron fue una crítica implacable. Criticaron a todos desde una superioridad moral y estamos viviendo hoy día las consecuencias de ello”, manifestó la jefa comunal.

Incluso, en conversación con Tele13 Radio, Matthei dijo que “son una tropa de jovencitos arrogantes, nacidos en familias bien, que han ido a los mejores colegios pagados, que nunca les ha faltado nada en sus casas, que nunca han hecho nada, que les ha salido todo fácil en la vida, y que de repente sintieron que eran revolucionarios. Se dieron cuenta que habían desigualdades en Chile (…)”.

En cuanto al desempeño del Mandatario, la alcaldesa de Providencia señaló que: “Me impresiona. Es una persona que hace alarde de leer, recuerdo todavía la foto que se sacó sentado en el suelo en una librería en España y, sin embargo, uno siente que no sabe nada”.

“La falta de experiencia, las volteretas que se pega una y otra vez… Uno al final no sabe en qué cree, para dónde va (…) Me pasa que le he ido perdiendo el respeto”, agregó.

Matthei también cree que “lo ha hecho extraordinariamente mal”.

Respecto a si va a postular a la reelección en la comuna de Providencia o si va a pensar en una presidencial más adelante, teniendo en cuenta que en abril se vence el plazo de la postulación de las primarias, y si es que tiene un plazo en lo que podría ser la presentación o la ratificación de una candidatura, Matthei dijo que “no tiene tomada esa decisión, tampoco el plazo, probablemente va a ser abril o mayo”.

Elizalde y crítica de Matthei

Por su parte, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, comentó que “el país requiere diálogo, respeto recíproco. La democracia implica que habiendo diversidad de opiniones, bajo ninguna circunstancia podemos descalificarnos unos con otros”.

“El llamado es a tener una actitud constructiva, velando por el interés superior del país y evitar afirmaciones de esta naturaleza, que son inconducentes y que van en contra de lo que el país demanda”, precisó Matthei.