Este sábado, el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso será el escenario del partido amistoso entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Un encuentro que no sólo estará marcado por la clásica rivalidad, sino que por el reencuentro entre dos excompañeros que ahora serán rivales; Cristopher Toselli y Nicolás Castillo.

Respecto de la participación de la ‘U’ en la Copa de Verano 2024 y este desafío frente a la ‘UC’, el golero azul conversó con los medios de comunicación y se refirió a cómo afronta el equipo este certamen de pretemporada.

“La competitividad ha sido buenísima… Día a día estamos aprendiendo la metodología del entrenador. Buscamos ser un equipo ofensivo, que presione y tenga una buena salida. Eso requiere tiempo y mucho entrenamiento”, profundizó Toselli.

Sin embargo, el gran atractivo de esta edición amistosa del ‘Clásico Universitario’ será el cruce Toselli-Castillo, luego de que el guardameta cambiara de vereda y recibiera un feroz ‘palo’ del atacante en sus redes sociales.

“En la vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”, arremetió en aquel momento el delantero.

Al respecto, ‘Hulk’ optó por bajarle el perfil a la situación y avisó: “Para mí no es relevante. No es un tema que me tenga preocupado. Por Nicolás tengo el mayor respeto, me da gusto que haya vuelto a jugar. Nos saludaremos como ex compañeros”.

Cabe consignar que el duelo está programado para las 19:00 horas.