María del Carmen Messenet Ayala presentó en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas una querella por negligencia médica, acusando mala praxis en una operación de columna que la ha mantenido por 7 años con licencia médica.

Según el escrito, presentado por el abogado Juan José Srdanovic Arcos, “en el mes de enero del año 2017, comencé a sentir un fuerte dolor en la pantorrilla derecha, motivo por el cual concurrí hasta el consultorio Damianovic, en donde fui atendida por una doctora de la que no recuerdo mayores antecedentes, quien me envió a hacer una radiografía. Luego al revisar los resultados me dijo que tenía una dolencia en la columna, por lo que me derivó con una interconsulta al Hospital Clínico Magallanes”.

La afectada agrega en la querella que “a fines del año 2017, luego de mucho esperar, me dieron una hora de atención para el médico Cristian Reyes Vergara, quien revisó la información que yo traía del consultorio y me envió a hacer una resonancia”.

A inicios de 2018, en consulta con el mismo médico Cristian Reyes Vergara, y con los resultados de la resonancia, el profesional le comenta a la afectada que la debe operar “porque tenía una complicación en la columna vertebral, no especificando mi dolencia”.

Añade que “en el mes de marzo de 2018, ingresé a pabellón, en donde el médico Cristian Reyes Vergara procede a operarme de la columna. Me mantuve hospitalizada cuatro días, en donde luego me dan de alta con revisiones periódicas con el mismo médico”.

No obstante, en julio de 2018, María del Carmen Messenet asegura que comenzó con una molestia en la columna, “por lo que el mismo médico me dio una orden para realizarme otra resonancia a la columna, pero esta vez esperé más de un año para ser atendida, mientras el médico sólo me extendió la respectiva licencia médica y me dio medicamentos para aplacar el dolor en la espalda”.

El escrito continúa: “Dentro del segundo semestre del año 2019, me realizaron la segunda resonancia y tuve una hora nuevamente con el médico Cristian Reyes Vergara, quien luego de revisar los resultados, entre otras cosas, me dijo que debía operarme nuevamente, esta vez para hacerme una alineación de la columna.

“El 2 de septiembre de 2021, ingresé a pabellón, estando con licencia médica, en donde fui operada por el mismo médico. Al salir quedé en observación en la UTI, y cuatro días después, al ser revisada por el médico Giampiero Colagiovanni Tomasello, le dije que no sentía la pierna derecha, que estaba ‘dormida’ desde la mitad del muslo hasta los dedos del pie, y él me dice que la primera operación claramente había quedado mal ejecutada“, asegura la querellante.

Posteriormente, el médico Cristian Reyes Vergara y el médico Francisco Muñoz Gallegos, me volvieron a operar y al despertar el doctor Reyes me dice que hizo todo lo que pudo y que no podía hacer más”.

El relato explica que “luego de la última operación, estuve hospitalizada aproximadamente siete días en la UTI y posteriormente siete días en sala común, hasta que me dieron el alta. Producto de las diferentes intervenciones médicas, he estado casi 7 años con licencia médica, con las respectivas secuelas producto de la mala praxis en mi operación, debido a que los tornillos que me pusieron en la columna quedaron desviados, situación que ha sido negada por el personal médico pero que consta en los documentos que serán incorporados en la etapa procesal pertinente”.

Como es habitual en este tipo de acciones, se solicita la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, para efectuar las indagatorias necesarias y establecer responsabilidades penales.