El presidente Gabriel Boric pidió no juzgar a Revolución Democrática por el Caso Convenios, durante un acto de aniversario de la colectividad del Frente Amplio.

Se trató de un evento realizado este sábado en el hotel Grand Palace, en pleno centro de Santiago, donde se celebró el 12º aniversario del partido oficialista.

La ceremonia se llevó a cabo con la presencia del presidente Gabriel Boric, quien por alrededor de quince minutos dirigió algunas palabras a los presentes.

En la oportunidad, el mandatario hizo un llamado a no juzgar a Revolución Democrática, por lo que calificó como un hecho puntual, haciendo alusión al Caso Convenios y el escándalo que estalló por Democracia Viva.

“Este año ha sido muy difícil para Revolución Democrática, pero sería un error profundo juzgar a un partido de doce años, pero que está implicado en luchas mucho más largas por un momento particular”, señaló el presidente Boric.

“Cuando se pone difícil, hay mucha gente que decide dar un paso al costado. Es justamente en los momentos difíciles, en cuando tenemos que ponerle más corazón, más convicción, cuando tenemos que reafirmar los principios profundos que nos inspiran”, agregó.

Además, el presidente Boric dijo que espera que los partidos del Frente Amplio se unan en función de crear un partido único que permita alinear a las diferentes tiendas políticas que conforman parte de la coalición oficialista.

“El año pasado me invitaron también a asistir al aniversario número cuatro de Convergencia Social. Dije en ese momento que ojalá sea el último de los aniversarios y se enojaron mucho, algunos me dijeron que estaba convirtiendo una fiesta en un funeral, pero hoy día reafirmo con más convicción que nunca que las diferencias identitarias que podamos tener, los colores distintos que puedan tener nuestras banderas, no son relevantes frente al tremendo desafío que enfrentamos”, reflexionó el jefe de Estado.

“Y los quiero invitar compañeros y compañeras a que pensemos un partido más allá de la lógica estatal”, señaló Boric.

“Para mí es un orgullo estar en su doceavo aniversario, que nuevamente espero que sea el último, porque sólo la unidad y no la dispersión de las fuerzas transformadoras, nos va a permitir cambiar efectivamente una realidad que nos sigue doliendo y una unidad que no se limita solamente al Frente Amplio”, acotó.

“Estuvimos mucho tiempo peleando con partidos que hoy día están aquí presentes”, apuntó, agregando que “si no trabajamos juntos, vamos a desaparecer o nos vamos a convertir en meros administradores”.

“Los quiero invitar también a tener una disciplina consciente y a construir partido”, concluyó el presidente Boric.