Guillermo Ramírez, jefe de bancada de los diputados de la Unión Demócrata Independiente, UDI, le bajó el perfil a la posible vinculación de Joaquín Lavín León con el fraude al fisco del que se acusa Cathy Barriga, su cónyuge y exalcaldesa de Maipú.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante la formalización de la exjefa comunal maipucina, el parlamentario gremialista habría tenido participación directa en la toma de decisiones, tanto sobre contrataciones, como también desvinculaciones de funcionarios de la corporación municipal.

Al respecto, el diputado Ramírez aseguró que tras la revelación, la Fiscalía “tendrá que investigar si primero ocurrió, es decir los hechos, y luego tendrá que determinar si es que en vista de el derecho, eso constituye delito”.

“Hoy día no se está formalizando al diputado. Hoy día se mencionó que él podía tener injerencia en algunas decisiones de la municipalidad. Nosotros vamos a esperar lo que diga la justicia”, aseguró Ramírez, para luego agregar que “esperamos que el Ministerio Público investigue a fondo y esperamos por el bien de todos, incluyendo a los investigados, que esto se haga rápido”.

De igual forma, aseguró que como bancada esperan conversar pronto con el diputado Joaquín Lavín León, cita que no se ha concretado, porque “ha estado ocupado”.

Gonzalo Ramírez no quiso referirse a si la situación que vive el hijo del excandidato presidencial y alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, se asemeja a la de Catalina Pérez. Recordemos que luego de revelarse que la pareja de la diputada de Revolución Democrática, Daniel Andrade, habría defraudado al fisco a través de la Fundación Democracia Viva, el propio Guillermo Ramírez impulsó una censura para que la parlamentaria fuera desafectada de la mesa de la Cámara.

“Nadie me ha preguntado si él sabía o no sabía quién. Me están preguntando qué opinamos de la mención que se hace y yo lo que estoy diciendo es que se tiene que investigar”, comentó Ramírez.

Agregó que “en el caso de Catalina Pérez, la persona que está hablando había presentado en algún minuto una censura a la mesa. Y cuando ella dijo que no sabía nada, esta misma persona retiró esa censura”.