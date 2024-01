El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, se refirió este martes al inminente quiebre de las aseguradoras luego que se despachara la ley corta de la Comisión de Salud del Senado a la Comisión de Hacienda.

Al consultarle que si es que sale la ley corta así como está hoy, quebrarían las isapres en los próximos meses, Arriagada dijo que “sin duda. Si tú no logras reponer el equilibrio financiero, significa que no hay ingresos suficientes para cubrir los costos. Eso no tendría mucha solución. Tampoco las compañías podrían ir a subsidiar permanentemente esa falta de recursos”.

“Nosotros lo que esperamos en realidad es que se vuelva a la senda técnica, que ojalá el esfuerzo que se hizo en la Comisión de Salud del Senado por meses en buscar alternativas técnicas razonables para buscarle una solución a este problema, esa sea la senda que se siga”, precisó el presidente de la Asociación.

Por último, Arriagada cree “que hay que insistir, hay que insistir en lo que sea necesario, de manera que finalmente podamos cumplir con los fallos sin que las personas pierdan sus planes”.

Recordemos que el debate en la Comisión de Salud estuvo marcado por el rechazo del artículo 13, indicación que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes y establece los plazos que tienen las isapres para pagar la deuda que mantiene con los afiliados.