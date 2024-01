El Presidente explicó que "estos proyectos, en particular, buscan agilizar la entrega de permisos necesarios para iniciar un proyecto de inversión y mejorar los procesos de evaluación ambiental", destacando que "lo hacen sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y las personas".

En el marco del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, el presidente Gabriel Boric encabezó la presentación de los proyectos de ley Sistema Inteligente de Permisos y Evaluación Ambiental 2.0.

Además del Mandatario, las iniciativas fueron firmadas por el ministro de Economía, Nicolás Grau; la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; la ministra de Minería, Aurora Williams; la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval; y el ministro de Energía, Diego Pardow.

Tras la aprobación del Presupuesto 2024, el Presidente instruyó la creación del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo para acelerar la inversión pública y privada y avanzar en desarrollo económico y una mejor calidad de vida para las familias en Chile.

Frente a esto, el presidente Boric dijo que “la presentación de este proyecto no fue fácil. De hecho, yo diría que ha sido hasta improbable en algún sentido”.

“Cuando yo, por lo menos, personalmente, me hice plenamente consciente de la importancia de avanzar en esta dirección, hubo varios quienes, con un legítimo escepticismo producto de las dificultades que ha habido para hacer estas reformas antes, me dijeron que no iba a ser posible (…)”, manifestó el Presidente.

El Presidente explicó que “estos proyectos, en particular, buscan agilizar la entrega de permisos necesarios para iniciar un proyecto de inversión y mejorar los procesos de evaluación ambiental”, destacando que “lo hacen sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y las personas”.

Sistema Inteligente de Permisos

-Establece que todos los procesos deben contener un examen de admisibilidad, establece plazos máximos para todos los procedimientos que hoy no lo tienen y especifica el uso del silencio administrativo como medida de última ratio.

-Incluye criterios de proporcionalidad en la tramitación: permitirá reemplazar autorizaciones, u otras técnicas, en razón de cada obra, instalación o actividad de un proyecto.

-Establece la plataforma SUPER como ventanilla única digital del Estado para la tramitación de permisos sectoriales.

-Crea un órgano público que tendrá como objeto hacer cumplir las normas de tramitación y velar por el perfeccionamiento del marco normativo de permisos sectoriales.

Evaluación Ambiental 2.0

-Elimina dos instancias políticas: el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental para fortalecer el carácter técnico en la calificación de proyectos. La decisión de aprobar o rechazar un proyecto, recaería fundamentalmente en el Servicio de Evaluación Ambiental.

-Establece una sola vía de impugnación, el Recurso de Reclamación Único y Simplificado, para evitar tiempos excesivos y reenvíos entre tribunales y administración.

-Crea un proceso voluntario de participación temprana en donde

inversionistas podrán mejorar el diseño de sus proyectos previo a la

presentación del mismo al SEIA.