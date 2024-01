El senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, quien fue demandado por el exministro Giorgio Jackson por daño a la honra y difamación, en el contexto del caso Convenios, sigue fiel a sus palabras y las publicaciones que emitió en su momento.

En conversación con Radio Agricultura, el parlamentario manifestó que “más allá del legítimo derecho que tenga Giorgio Jackson de presentar una acción en mi contra, lo importante es que hoy se esclarezca en su integridad el caso Convenios, que fue un escándalo nacional, donde están involucrados sus amigos que él formó, junto con (Miguel) Crispi. Yo no me retrotraigo en ni un centímetro de mis palabras, porque es así. Ellos formaron a quienes fueron a cometer estos delitos a las regiones, con plata de todos los chilenos”.

“Yo me mantengo firme, no me van a amilanar, no me van a amedrentar, no me voy a callar ni me voy a silenciar porque se haya presentado una acción judicial en mi contra, que además, ni siquiera es una querella por injurias y calumnias en mi contra. Él hace una diferencia entre la acción criminal que le imputa al empresario y a la UDI, y a mí me presenta una demanda civil indemnizatoria. Usted sabe que en Chile los temas civiles pueden durar 7-8 años. No sé cuál fue el objetivo. Si él considera que yo lo calumnié o injurié en mis dichos, debió tener la misma acción, pero probablemente eso hubiera significado un desafuero. Ahí él tendrá que dar las explicaciones”, manifestó el senador del PS.

Espinoza y demanda de Jackson en su contra

Respecto a sus cuestionados dichos, Espinoza dijo que: “yo señalé con mucha molestia el sentir del robo de los computadores. Robo del cual, además, siempre he dicho que es un robo tremendamente extraño. Para mí es un tongo ese robo. Yo no digo que él haya sido el organizador de ello, pero claramente es un tongo, donde roban los computadores horas antes que la PDI entre a allanar el Ministerio de Desarrollo Social. Los ladrones hablan con los guardias con un Giorgio Jackson falso, después contratan un Uber, que todos sabemos que dejan un registro. Después los ladrones pagan con transferencia bancaria la carrera del Uber. 9 de cada 10 chilenos no creen en eso”.

“Yo no he dicho nada que sea del otro mundo. Yo lo que planteé, a lo mejor fue con dureza, en decir que él fue el líder de haber formado esta banda de personas que cometieron estos actos en el norte del país. Eso no significa que esté involucrado en actos de dinero. Yo no he dicho eso. Sí, se tiene que saber si tenían conocimiento o no”, recalcó el parlamentario.

Respecto a si tiene algo en contra del exministro Jackson, el senador comentó que “yo no tengo ninguna fijación ni animadversión con nadie, menos con él. Yo he destacado en otros momentos su trayectoria como diputado, lo que pasa es que esa trayectoria como diputado no la plasmó en su rol como ministro de Estado de la Segpres. Tuvo una pésima relación, no conmigo, tuvo una pésima relación con el Parlamento”.

“Como él ha pedido que se le pida disculpas públicas, yo le digo lo siguiente a Giorgio. No se apresure. Dejemos que el caso Convenio termine su investigación completa. Si él demuestra al final de toda esa investigación que nunca tuvo conocimiento, que nunca supo nada de esto… que yo no lo creo, yo creo que ellos sabían. Si él demuestra eso, a nadie se le cae el apellido por ofrecer disculpas. Pero en este caso, cómo voy a pedir disculpas, si la investigación se está recién iniciando”, sentenció el legislador.

En concreto, en la demanda se mencionan publicaciones hechas en redes sociales por el parlamentario socialista donde “se aventura a vincular” a Jackson con el caso Convenios y el robo al Mideso.