Luego mencionó que en sus 30 años como abogada, "jamás he tenido un problema ni se me ha podido acusar de ninguna cosa. Entonces, cómo voy a estar metida en líos a estas alturas”.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se volvió a referir a su participación en uno de los encuentros en la casa del lobbista Pablo Zalaquett, situación que, según ella, se “ha demonizado”.

Durante la semana pasada y esta, han salido a la luz pública más nombres de los asistentes a estos encuentros, donde figuran ministros y parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición.

En conversación con CNN Chile, la senadora dijo que participó en una reunión como timonel de la colectividad y no como parlamentaria.

Vodanovic ya había dicho hace unos días que asistió al encuentro en septiembre, donde abordaron el proceso constituyente y la coyuntura política.

“Cuando todos recordarán, que a principios de septiembre todavía estábamos en la discusión sobre si podíamos llegar a acuerdo, si podíamos mejorar el proyecto, si no se mejoraba, en fin. Y yo fui a eso”, comentó la senadora, sin mencionar el nombre de la persona que la invitó.

La parlamentaria mencionó que en esa oportunidad llegó tarde a la reunión, puesto que antes había ido al cambio de mando de la directiva del Partido Por la Democracia (PPD). “Había personas que se presentaron ahí, dijeron ‘yo soy fulano de tal’, listo y yo expuse. Supongo que eran empresarios, pero yo no tengo los nombres porque no los recuerdo”, aseguró.

Vodanovic y reunión en casa de Zalaquett

“De verdad que esto se ha demonizado de tal manera… Yo fui en la confianza de que había que acercar posiciones, contar un poco el estado del proceso. Fui como presidenta del Partido Socialista, los presidentes de partido no tenemos que declarar, no somos sujetos pasivos y no fui como senadora. Fui a exponer acerca del proceso constituyente, nadie me hizo peticiones respecto de ninguna ley y ninguno de los temas que están consagrados en la Ley de Lobby”, aseveró Vodanovic.

Agregando que “ahora, si hoy día, a la luz de lo que ha ocurrido, ¿lo volvería a hacer? Por supuesto que no lo volvería a hacer, porque ha sido todo un problema para todos y la verdad que no es grato estar en estas circunstancias, porque yo no he hecho nada malo”.

Luego mencionó que en sus 30 años como abogada, “jamás he tenido un problema ni se me ha podido acusar de ninguna cosa. Entonces, cómo voy a estar metida en líos a estas alturas”.