Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del caso Quemados, afirmó que la sentencia de 20 años de cárcel dictada por la Corte Suprema en contra tres oficiales en retiro del Ejército le permitirá “cerrar un capítulo muy doloroso de mi vida, que se extendió por casi 38 años y que me dejará secuelas por siempre”.

La condena es contra Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra en calidad de autores de los delitos homicidio calificado respecto del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio calificado, en grado de frustrado, de Quintana, quien era estudiante universitaria en 1986 y cuyo caso es uno de los más brutales de la dictadura militar.

Tras conocerse de la resolución de la justicia, la psicóloga compartió una declaración pública donde indicó es un día muy importante y recordó que “la familia de Rodrigo, mi familia, los abogados y yo, debimos luchar contra innumerables mentiras que trataban de encubrir la responsabilidad militar en este crimen, partiendo por el mismo dictador, los civiles de derecha que gobernaban con el dictador, las consiguientes mentiras de los militares y los tribunales militares. Toleré calumnias de la prensa oficial, agresiones verbales y finalmente, después de innumerables frustraciones y dolores, la Corte Suprema establece la verdad oficial y definitiva, que ya nadie puede desmentir y que quedara para la historia: dos jóvenes que luchaban por la democracia fueron quemados vivos por militares de la dictadura cívico militar de Pinochet. Rodrigo Rojas falleció con el 65% de su cuerpo quemado y yo sobreviví con el 62%”.

Quintana afirmó que si bien, por un lado, se siente alegre por la condena que recibieron los principales “responsables de esta barbarie”; por otro, le da tristeza que hayan transcurrido 38 años.

También estimó que “los militares fueron condenados a bajas penas, considerando el horror de lo que cometieron: quemar dos personas vivas. No sé qué pasará, si los militares cumplirán finalmente sus exiguas penas en cárcel o no. Me preocupa esta nueva ley (pseudo amnistía) que ya fue aprobada en el Senado, la cual permite a los delincuentes de más de 70 años reportar su pena a domicilio, si esto se llegara a aprobar, sería una nueva afronta, muy dolorosa para mí, mi familia y miles de víctimas de violaciones a los DDHH, es un mecanismo que busca una ‘impunidad brutal"”, acusó.

“(…) los militares aún ocultan la información de las violaciones a los Derechos Humanos no solo a los tribunales, sino al poder ejecutivo y al legislativo. Por otra parte, los partidos políticos también son responsables con los pactos de impunidad, con el negacionismo, con la instalación del secreto de 50 años que pesa sobre el informe Valech, con los pactos de silencio, que ellos toleran en las Fuerzas Armadas y con esta nueva ley de pseudo impunidad que tratan de aprobar para los mayores de 70 años”, añadió.

Para finalizar, la sobreviviente de la dictadura liderada por Augusto Pinochet dijo que espera que “esta dura experiencia de los chilenos de vivir en dictadura, nunca más se repita. Para esto debemos construir una verdadera democracia, acelerar los juicios, establecer la verdad, la justicia y hacer todos los esfuerzos por dar con el paradero de los Detenidos Desaparecidos”.