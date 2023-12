En uno de los compactos de su programa Presidente#EnLínea, que comparte a través de sus redes sociales, Gabriel Boric respondió a algunas de las consultas que le hicieron los usuarios de Instagram hace unos días, donde se refirió al popular meme “Callampín Bombín”.

El Presidente dijo que había elegido preguntas de diferente tipo para poder estar en contacto con la ciudadanía y escuchar sus comentarios, dudas y críticas.

Entre los temas que abordó, destacó sus principales logros de Gobierno en este 2023, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas; el aumento del sueldo mínimo; la Ley TEA y el Plan Nacional de Búsqueda.

También se refirió a las medidas que ha tomado su administración para combatir la delincuencia y el crimen organizado, como “la aprobación de más de 48 leyes de seguridad; la presentación de la primera política nacional contra el crimen organizado; el lanzamiento del Plan Calle Sin Violencia; la entrega de cientos de vehículos a Carabineros; la creación de la Fiscalía Supraterritorial y el aumento del presupuesto en materia de seguridad”.

Asimismo, expresó su satisfacción por el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. El Mandatario destacó el rol del deporte como vehículo de cohesión social, y felicitó a los deportistas y a la organización del evento.

Boric por meme “Callampín Bombín”

El Presidente también se mostró divertido con el meme “Callampín Bombín”, que se ha viralizado en las redes sociales y que hace alusión a su apellido. El Mandatario dijo que le daba mucha risa.

“La verdad me da harta risa. Me encanta como se dio vuelta, como lo han utilizado y siempre digo que si uno no se ríe de sí mismo es un amargado. Así que hace bien también un poquito de ironía, ironía sana en la vida“, manifestó

Economía, pensiones y su experiencia personal al frente del país

En el mismo programa, el Presidente Gabriel Boric también respondió a otras preguntas que le hicieron los usuarios de Instagram, relacionadas con la economía, las pensiones y su experiencia personal al frente del país.

El Mandatario se mostró optimista con el desempeño económico de su Gobierno, que según él logró evitar los pronósticos catastróficos que se tenían al asumir. Destacó que “en el último trimestre, 11 de las 16 regiones registraron un crecimiento en su PIB, que se logró controlar la inflación y que el próximo año será un año de despegue”.

También mencionó la creación del gabinete Pro Crecimiento y Empleo y la importancia de sacar adelante el pacto fiscal.

Sobre las pensiones, el presidente reiteró su compromiso de mejorarlas y dijo que esperaba que en enero se votara la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados. Expuso que su propuesta busca subir la PGU por lo menos a 250 mil pesos e incorporar componentes de solidaridad que beneficien a quienes están en situaciones más complicadas o discriminados, como las mujeres.

Finalmente, Gabriel Boric compartió lo que más y lo que menos le gusta de ser Presidente.

Dijo que lo que más le gusta es la posibilidad de conocer gente distinta, una historia distinta y conectarse con las diferentes identidades de su pueblo. Y que lo que más le molesta o le complica es que “uno nunca puede estar realmente solo” y que hay veces que necesita poder parar para poder pensar y reflexionar.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño y el espíritu crítico de los usuarios.

Revisa el compacto aquí: