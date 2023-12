El presidente Gabriel Boric cuestionó las críticas a las políticas de seguridad de su Gobierno, asegurando que quienes dicen que “no se está haciendo nada”, están “insultando” a Carabineros.

“Yo he escuchado, incluso dirigentes políticos, que se atreven a decir que no se está haciendo nada en materia de seguridad”, sostuvo.

“Una cosa es que lo diga una persona que ha sido víctima de la delincuencia y que se entiende la frustración y que tenemos que trabajar más duro para llegar, pero otra cosa es que lo diga un dirigente político”, sostuvo el mandatario.

No obstante, enfatizó en que “cuando un dirigente político dice que no se ha hecho nada en seguridad, no solamente está faltando la verdad, cosa que uno puede entender y a mí como presidente la verdad le llegan muchas de estas cosas y tiene el cuero curtido en en ese tipo de debates, pero cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de Carabineros”.