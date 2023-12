El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió este miércoles a la situación que vive su padre, Eduardo Macaya, quien está imputado por delitos de abuso sexual a menores de edad.

Recordemos que el padre del parlamentario presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional que busca evitar la cárcel en caso de ser condenado.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Javier Macaya dijo que él “es una persona distinta” a su padre y que quiere mucho a su familia.

“Siendo yo una persona distinta a mi padre, yo quiero decirte que uno busca igualdad ante la ley en todo sentido, ni privilegios ni prejuicios”, precisó el presidente de la UDI.

Fue en ese momento que el senador le recordó a uno de los conductores del matinal, José Antonio Neme, una situación que vivió el padre del periodista cuando era concejal.

“José, con respeto y cariño, a tu padre, cuando era concejal de mi partido, le tocaron situaciones judiciales complejas, yo me imagino que tú separabas aguas. Y es parte de lo que corresponde en el respeto que tiene una persona… no tienes por qué responder por las situaciones de tu padre”, le manifestó Javier Macaya, añadiendo que “en mi caso en particular pasa exactamente lo mismo”.

El comunicador le respondió al parlamentario que “hay una diferencia entre robar plata y abusar de menores. Me parece que hay una pequeña diferencia. Pero en fin, da lo mismo, no voy a discutir con usted el punto”.

En esta línea, el senador indicó que “las situaciones que se están investigando tienen que aclararse judicialmente (…)”.

Incluso mencionó que él recibe acusaciones de “encubridor, pedófilo, corrupto, y gente relativamente conocida, y es porque tienen roles en partidos políticos, gente de la opinión pública. Claudio Narea de Los Prisioneros”.

Padre del senador Macaya y decisión de recurrir al TC

Respecto a la decisión de su padre de recurrir al TC, el presidente de la UDI dijo que “es una decisión de él, yo no la tomo por cierto”.

“Acá hay una cuestión más importante que tiene que ver con el resguardo de la integridad de los derechos de menores de edad, a quienes yo conozco y he estado siempre al lado de ellos”, precisó el legislador.

Es por este motivo que dijo que “ni beneficios, ninguno, cero. Por supuesto que una persona tiene derecho a recurrir, a presentar, a tener abogados. Pero ningún prejuicio también. Yo lo que he visto, sobre todo para estas chicas, que son mis sobrinas, he visto puro prejuicio, pura cuestión aberrante en redes sociales de gente con opinión pública”.