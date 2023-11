El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó nuevos detalles tras el fallido vuelo de expulsión con destino a Venezuela, aludiendo a la incapacidad operativa que tenía el aeropuerto de ese país para recibir aviones.

Primero fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, la que afirmó que “este vuelo que tenía que partir mañana a Venezuela no fue autorizado, razón por la cual vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema”.

No obstante, sus dichos debieron ser aclarados por el jefe del Servicio Nacional de Migración, Luis Thayer, al explicar que el problema se originó por un papel que no se remitió a tiempo por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela.

En medio de críticas de la oposición, que incluso exigen la salida del cargo de Thayer, el subsecretario del Interior, entregó un nuevo antecedente.

Monsalve apunta a incapacidad operativa del aeropuerto de Venezuela

De visita en Concepción, la autoridad explicó que “en materia de expulsiones y de fenómenos migratorios, para tener resultados se requieren dos países que estén de acuerdo”, afirmando que hasta el momento hay una buena recepción del gobierno venezolano para llevar a cabo estas acciones. “Las controversias con el gobierno venezolano no le sirven a Chile”, reforzó.

Para el viaje en cuestión se contrató una línea aérea de dicho país, que tiene capacidad para 120 personas: 60 son los expulsados y los 60 restantes son funcionarios de la PDI para resguardar a los primeros.

“Se había solicitado la autorización al Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela, esa institución aeronáutica no autorizó el vuelo, no de mala fe, no porque haya negado de manera permanente la posibilidad de volar, pidió reprogramar el vuelo, o sea que se cambiara la fecha. ¿Por qué pidió que se cambiara la fecha?, porque en ese momento no tenía capacidad operativa en el aeropuerto para recibir todos los aviones que iban a llegar, particularmente porque Estados Unidos también está haciendo vuelos de expulsión”, aseveró.

En efecto, insistió, “el vuelo está siendo reprogramado y se mantiene a la disposición tanto del gobierno venezolano como del gobierno chileno de llegar a un acuerdo que esperamos que podamos firmar”.

En esa misma línea, Monsalve pidió a los detractores del gobierno a cuidar el interés nacional, ya que se requieren acuerdo con el gobierno de Venezuela.

Sobre las personas que iba a ser expulsadas por razones judiciales, reiteró que continúan cumpliendo su pena en la cárcel. “Podrían ser expulsadas esta semana o la siguiente”, indicó.

En el caso de las expulsiones administrativas, dijo que esas se están concretando en vuelos comerciales.

También confirmó que en su viaje a dicho país buscarán firmar un acuerdo en materia migratoria y en la lucha del narcotráfico.