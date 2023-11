Sorpresa causó el anuncio de un grupo de diputadas de oposición de presentar una Acusación Constitucional en contra del cuestionado ministro de Vivienda, Carlos Montes. No porque su permanencia en el cargo sea una crónica de una salida anunciada, sino más bien porque en prácticamente toda la oposición están esperando el viento favorable.

Esto se traduce en que consideran que el momento para sentar al veterano político socialista en el banquillo de los acusados será después del Plebiscito del próximo 17 de diciembre.

A eso suman que la comisión investigadora del Caso Convenios aún no ha terminado su labor, como tampoco la Fiscalía ha formalizado cargos contra los posibles funcionarios públicos corruptos.

Por ahora, solo está el informe de Contraloría, que si bien fue lapidario, no deja tan en clara la responsabilidad de Montes en todo el escándalo del Caso Fundaciones, reforzando un mote con el que algunos parlamentarios de oposición se refieren al secretario de Estado: “marido engañado”.

Por lo mismo, lo que primero causó extrañeza, luego se convirtió en molestia, luego que las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, junto a Yovana Ahumada y Gloria Naveillán, anunciaran el libelo acusatorio.

El tema, además, es que, según fuentes de BioBioChile, ellas no consultaron con el resto de las bancadas de oposición, como Chile Vamos o Republicanos, saltándose incluso a su propio jefe de bancada, diputado Víctor Pino.

Si bien el parlamentario exPDG no estuvo disponible para confirmar esta versión, otro diputado nos relató fuera de micrófono que la situación lo tenía muy molesto. Un botón de prueba, es que Pino no estuvo disponible para dar su firma.

Porque ojo, para que la AC pueda ser presentada, se necesitan diez firmas de diputados. Y hasta ahora no las tendrían, a pesar de que las propias parlamentarias aseguran que todo está “en desarrollo”.

En tanto, para algunos diputados de RN, el hecho que consigan esas firmas, ya es un milagro.

Diputadas defienden AC contra ministro Montes: Se puede caminar y mascar chicle

En conversación con BioBioChile, una de las diputadas impulsoras defendió su arremetida contra Montes, argumentando que es algo que se lo estaban pensando en la oposición. De hecho, Republicanos adelantó que estaban juntando los antecedentes para preparar una Acusación Constitucional.

Aunque, desde esa colectividad nos explican que están revisando todos los datos, porque se quieren tomar el tema en serio, por lo que aún no han tomado una decisión al respecto. Prefieren ir lento, pero seguro.

No obstante, las parlamentarias, que impulsan la acusación contra el titular del Minvu, advierten que el proceso constituyente se estaría convirtiendo en una especie de cortina de humo para dejar en la impunidad política a quienes no hicieron su pega.

“Son cosas que pueden caminar de forma paralela”, nos señalan, apuntando a un dicho coloquial: “se puede caminar y mascar chile”.

Así, su arremetida no se quedaría solo en el anuncio, sus abogados ya están trabajando para presentar el libelo la próxima semana, el que pretenden complementar con los antecedentes que salgan de la comisión investigadora.

Es más, algo desafiantes, aseveran que el que no apoye esta Acusación Constitucional va a ser “cómplice” de la corrupción junto a las fundaciones involucradas en el escándalo.

Y respecto a Víctor Pino, si bien reconocen que no tienen su apoyo, afirman que en su momento le plantearon la idea que es impulsada fundamentalmente por el Partido Social Cristiano, al que pertenecen Sara Concha y Francesca Muñoz.

Estas últimas, por si no lo recuerda, también estuvieron detrás de la fallida acusación en contra del entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que fracasó estrepitosamente, incluso con votos de Chile Vamos.

De ahí entonces el “fantasma” que algunos parlamentarios de oposición están viendo con esta nueva embestida, que esta vez sumó a Yovana Ahumada y Gloria Naveillán, ambas sin partido político.

En esa línea, apuntan a la “victimización” que podría tener la figura del ministro con una Acusación Constitucional a cuestas, y sin los argumentos necesarios para dar sustento al libelo.

“Se va a seguir perdiendo, así como pasó con Jackson y con Ávila”, admite un parlamentario gremialista a BBCL. Mientras que en RN no quieren “hacer el loco”. Por eso, enfatizan en que la “piscina” no tiene agua en este momento, a pesar de que hay varios que le tienen ganas.

Ministro Montes, el “marido engañado”

Un sector de la oposición cree que Montes tendría mucho más méritos que los que tuvo Jackson en su momento para acusarlo jurídicamente, pero de todas maneras insisten en que se debe esperar el informe de la comisión investigadora, que se calcula que podría estar a inicios de diciembre próximo.

Otro punto que molesta en Chile Vamos es que además de ser anticipada, es protagonizada por las mismas que ya se mandaron el “tropezón” con Ávila, lamentando que al parecer no aprendieron la lección de hacerlo sobre la marcha y donde al final del día lo único que consiguen es favorecer la imagen de los ministros.

Porque la idea que se tiene, (para después del Plebiscito, eso sí), es elaborar un libelo lo más contundente posible, que sea irrefutable, donde el que vote en contra, asuma un costo.

“Ahí hay una falta de manejo político de las parlamentarias. Por agarrar una cámara, se lanzan en contra de Montes”, critican fuera de micrófono. Además, que reconocen que para que el libelo prospere, dependen de otros conglomerados de oposición, como la Democracia Cristiana, Demócratas y lo que queda del Partido de la Gente.

Eso, considerando también que hay sectores de la oposición donde ven a Montes como una víctima de las circunstancias, y consideran que debería dar un paso al costado por dignidad más que por ser realmente un culpable.

“Es como que fuera el marido engañado, y todo el mundo sabía menos él”, ironiza otro diputado en off.

Extrañamente, en sectores menos duros, como Evópoli, algunos diputados consideran que la permanencia de Montes es “insostenible”, pese al respeto que los más antiguos le tienen.

Una de las fuentes de BBCL es enfático en que “o lo saca el Gobierno, o lo sacamos nosotros”, opinando que la misma situación en otra cartera encabezada por otro ministro, ya le habría costado el cargo.

Ni perdón, ni olvido: Montes votó AC contra Chadwick

Sobre el argumento que repite una y otra vez el Gobierno respecto a que las normas quedaron de la anterior administración de Piñera, apuntan a que los eventuales actos de corrupción los habrían cometido los actuales funcionarios, en su mayoría, militantes de Revolución Democrática.

Por lo mismo, estiman que Montes hace rato debió haber renunciado, haber dicho ‘Yo no me presto para esto, aquí a mí me perjudicó Revolución Democrática y yo no voy a estar disponible para poner la cara en esta cuestión’.

Pero no lo hizo, y ahora en cada pauta está presente el tema de las fundaciones, sobre todo cada vez que aparece un nuevo antecedente, o que alguno de los protagonistas del escándalo abre la boca.

Y como el “ni perdón, ni olvido” también se aplica en la derecha, recuerdan que el ministro Montes votó a favor de la Acusación Constitucional en contra del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick en 2019. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen por ahí.

“Por qué teníamos que respetarle la trayectoria política a alguien que no tuvo la misma condescendencia con alguien de nuestro sector”, nos confiesan.

Para ellos el tema es cuándo se tiene que ir, no con un cierre del proceso constitucional, donde además están bregando con una tendencia que marcan las encuestas, en donde todo indica que ganará el “En Contra”, lo que de cierta forma intentarán capitalizar el Gobierno.

En los pasillos se rumora que en la DC habría diputados dispuestos a dar su apoyo a un libelo, pero no bajo los términos que está siendo planteado, sino que lo podrían hacer después del Plebiscito, de forma ordenada, con buenos antecedentes, esperando el resultado de la comisión investigadora.

Así las cosas, desde el grupo de parlamentarias que está detrás del libelo contra el ministro Montes, aseveran que esta semana podrían presentar el libelo una vez que tengan las firmas y ahí se verá “cuántos pares son tres moscas”.