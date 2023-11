"Pretender que aquí no ha pasado nada y seguimos todos amigos, entra la directora de Presupuestos, se pasea el ministro por acá, viene el asesor Crispi y se da la vuelta (…) eso no puede ser", dijo el jefe de Bancada del Partido Republicano.

El diputado Agustín Romero, jefe de Bancada del Partido Republicano, abordó la negativa al ingreso a la Sala a la directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, para responder por Ley de Presupuesto 2024.

Recordemos que, en la instancia, el ministro Mario Marcel advirtió que no está en condiciones de contestar todas las preguntas que tengan los parlamentarios.

Se debe precisar que no se logró la unanimidad para que Martínez pudiese entrar a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, puesto que los parlamentarios del Partido Republicano se opusieron.

Posteriormente, el diputado Romero indicó que “pretender que aquí no ha pasado nada y seguimos todos amigos, entra la directora de Presupuestos, se pasea el ministro por acá, viene el asesor Crispi y se da la vuelta (…) eso no puede ser. Eso es lo que a la gente le tiene aburrida”.

“Nosotros, por lo menos, vamos a ejercer la facultad de decirle: sabe qué más, en usted no confiamos. Se tramitó la Ley de Presupuesto normal en la (comisión) Mixta”, dijo.

Agregando que “aquí en la Sala, donde está la representación popular, nosotros desde el Partido Republicanos no vamos a aceptar que se siga aceptando que aquí en este país no pasa nada y que las autoridades pueden hacer lo que quieran, recibir rumores y no hacer nada”.

“Vamos a exigir esa responsabilidad y al menos, tengan claro los chilenos, el Partido Republicano no va a dejar pasar estas cosas y los políticos van a tener que responder”, concluyó Romero.