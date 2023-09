El exdirector del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, nombró a los actores políticos que frenaron el supuesto “golpe de Estado no tradicional” en contra de Sebastián Piñera en 2019.

El pasado viernes, el expresidente aseguró a la radio argentina Mitre que había sufrido esta acción durante las protestas sociales de 2019.

“Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo”, señaló.

Quien estuvo de acuerdo con Piñera fue Sergio Micco, quien publicó en la red social X (anteriormente Twitter) que “a partir del 18 de octubre, ciertos actores políticos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del gobierno”.

“Eso técnicamente es un intento de golpe de Estado. Fracasaron gracias a liderazgos que cooperaron en esas oscuras horas”, agregó.

Cabe recordar que Micco, actual militante de Amarrillos por Chile, lideró el INDH entre 2019 y 2022. En ese período, el organismo constató violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado en el contexto del estallido social.

A partir del 18 de octubre, ciertos actores politicos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del gobierno. Eso técnicamente es un intento de golpe de estado.Fracasaron gracias a liderazgos que cooperaron en esas oscuras horas. — Sergio Micco Aguayo (@SergioMicco) September 24, 2023

Quiénes frenaron el “golpe de Estado” según Micco

En conversación con Radio Universo, Micco explicó que “se entiende por golpe de Estado la usurpación violenta del gobierno de un país o la sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder”.

“Algunos dicen que se requiere un poder del Estado, el Congreso Nacional o las Fuerzas Armadas, pero eso no siempre es así. Si hablamos del golpe de Estado que trató de dar Hitler en 1922, no eran más de 2 mil los militantes del Partido Nacional Socialista y ellos no eran parte del Estado”, añadió.

Por otra parte, detalló quiénes fueron aquellos “liderazgos que cooperaron en esas oscuras horas”.

“En primer lugar, el presidente Gabriel Boric, que tuvo la valentía de firmar él solo el acuerdo del 15 de noviembre. Eso lo enaltece, lo hace entrar en la historia de Chile”, indicó.

Además, nombró al senador Jaime Quintana, al exparlamentario Felipe Harboe y al exministro Gonzalo Blumel. Este último asumió como titular de Interior cuando su antecesor, Andrés Chadwick, fue acusado constitucionalmente.

Por último, Micco mencionó a la actual senadora Isabel Allende por decir que “los presidentes de Chile tenían que terminar sus mandatos”.