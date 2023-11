Parlamentarios de oposición y oficialismo se refirieron a las declaraciones del jefe de asesores de Presidencia de La Moneda, Miguel Crispi, durante la comisión investigadora por el caso Convenios.

Recordemos que el exsubsecretario de Desarrollo Regional reconoció que se enteró de este caso nueve días antes de que se conociera públicamente.

Los diputados de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma y Henry Leal, acusaron una “negligencia inexcusable” por parte Crispi, luego que reconociera que se enteró el 7 de junio del denominado “Caso Convenios”, es decir, nueve días antes de que se hiciera público, sin que previera a tiempo todas las consecuencias políticas y judiciales que se generarían.

Al respecto, y tras las declaraciones que entregó el exparlamentario ante la comisión investigadora que analiza los millonarios traspasos que se entregaron a fundaciones, Coloma y Leal concluyeron que “ha quedado en evidencia que el señor Crispi, en su calidad de principal asesor del presidente Boric, actuó de manera absolutamente negligente”, asegurando que “es inentendible que no haya tomado las prevenciones necesarias ante este caso, que es para lo cual justamente fue contratado”.

“Tal como ha sido la tónica de todas las autoridades de esta administración, en términos de querer minimizar uno de los casos de corrupción más graves en nuestro país, el señor Crispi ha reconocido que se enteró de esta situación nueve días antes de que un medio de comunicación de Antofagasta lo diera a conocer públicamente. Es decir, tuvo más de una semana para atar el mínimo de los cabos y darse cuenta de todas las consecuencias que traería el hecho de que un seremi militante de Revolución Democrática, que había sido jefe de gabinete de una diputada del mismo partido, le estaba adjudicando más de $420 millones a una fundación sin mayor experiencia y cuyo representante legal era justamente la pareja de esa parlamentaria”, cuestionaron los diputados UDI.

En esa línea, Coloma y Leal agregaron que “al igual que la exsubsecretaria de Vivienda, que fue informada de esta situación a principios de mayo y no hizo prácticamente nada, o el senador y expresidente de RD, Juan Ignacio Latorre, que también supo diez días antes, el señor Crispi no sólo fue incapaz de prever la grave crisis política que generaría este caso, sino que también tuvo un actuar absolutamente negligente e inexcusable, al no comprender que estábamos frente a delitos graves como tráfico de influencias, fraude al Fisco y malversación, los que hoy está investigando la Fiscalía”.

Por lo mismo, los parlamentarios gremialistas llamaron al presidente Boric a evaluar de manera seria la permanencia de Crispi en su cargo en La Moneda, asegurando que “ha quedado en evidencia que la amistad no es suficiente como para ser asesor, sino que se requieren de otro tipo de capacidades”.

Declaración de Miguel Crispi

En tanto, la diputada Chiara Barchiesi (REP) dijo que “la razón por la que vino Miguel Crispi es simplemente para evitar la sanción de la Contraloría. Hoy vimos una performance con toda la barra brava del Frente Amplio que se dedicaron a dilatar la comisión”.

“Pero sí logramos, por ejemplo, que Miguel Crispi justificara los traspasos millonarios a Procultura para las fachadas más caras de Chile y justificara también que Procultura no haya tenido giros. Creemos que la próxima sesión con el contralor va a ser sumamente provechosa para seguir investigando y esperamos que el Frente Amplio no siga torpedeando la Comisión Especial investigadora del caso Convenios”, manifestó la parlamentaria.

Mientras que los diputados de RN, José Miguel Castro y Juan Carlos Beltrán, solicitaron en una carta que “se evalúe la continuidad del señor Crispi y se disponga una investigación para determinar si hubo una infracción de deberes legales, remitiendo en definitiva los antecedentes al Ministerio Público para efectos del artículo 177 del Código Procesal Penal si se comprobare una omisión de denuncia”.

Caso Convenios

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, dijo que se “queda tranquila” respecto a la presentación hecha el día de hoy.

“Creo que los antecedentes fueron puestos en conocimiento. Estuvo latamente respondiendo todas las preguntas realizadas por los parlamentarios y parlamentarias y, por lo tanto, creo que el punto ya ha sido despejado”, indicó la legisladora.

Incluso, la parlamentaria señaló que “hay cosas que quizás no se dicen en cámara, pero los parlamentarios detrás de cámara reconocieron que el señor Crispi respondió a sus dudas y también con creces ya fueron resueltos los puntos que estaban en cuestionamiento y que se le pusieron a disposición”.

Desde el PPD, el diputado Raúl Soto, indicó que fue “una buena concurrencia la de Miguel Crispi. Creo que ha venido en una actitud humilde, colaboradora, con disposición a entregar información relevante para el objeto de la comisión, que es investigar el caso de fundaciones y despejar esos casos de corrupción”.

“Desde esa perspectiva, valoramos su concurrencia. Creo que vino preparado, respondió todas las preguntas, y evidentemente que todo el problema político que se ha generado en las últimas semanas, que le ha hecho un flaco favor al presidente Boric y al Gobierno, el señor Miguel Crispi lo hubiese evitado si hubiese aceptado la primera citación que se le hizo o la segunda”.

Soto cree “que el daño ya está causado. Más vale tarde que nunca y valoramos que en esta oportunidad se hayan despejado aquellas dudas”.

“Si bien considero que Miguel Crispi respondió adecuada, correcta y precisamente todas las preguntas, deja planteada una duda desde la perspectiva política y es si efectivamente, entre la fecha en la cual él personalmente toma conocimiento del caso fundación, específicamente del caso de Democracia, que es el día 7 de junio y el día en el cual el Presidente de la República toma conocimiento, que es el día 16 de junio. Si en ese intertanto, él, como jefe de asesores de la Moneda, hizo lo suficiente para haber evitado o haber puesto las alertas correspondientes”.