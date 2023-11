Durante la mañana de este lunes se realizó una controversial actividad organizada por la Embajada de Israel en Chile, en la que mostraron imágenes que dan cuenta de lo ocurrido durante el ataque de Hamás a Israel, en las cercanías de la Franja de Gaza, el 7 de octubre pasado.

Gil Artzyeli, embajador de Israel en Chile, defendió la exhibición, asegurando que es “una información audiovisual que fue captada por diferentes cámaras de cuerpos, de calles y seguridad el 7 de octubre en Israel”.

Detalló que en los videos “vimos una crueldad inédita, una crueldad inimaginable de los terroristas del Hamás”. Agregó que “hay que saber la verdad, no se puede ocultar o mirar al otro lado, y al frente del mal máximo hay que saber, no hay que decir no existe, si existe y es lo que hemos visto hoy”.

El diplomático israelí dijo estar sorprendido de que haya gente “que intentaba evitar esta transmisión y parece que ellos tienen más rechazo a la transmisión de la barbaridad, condenan más la transmisión de la barbaridad, que la barbaridad misma”.

En tanto que respecto de las acusaciones de que Israel está infringiendo leyes y tratados que regulan conflictos armados, de parte diferentes estados y organismos al rededor del mundo, el embajador dijo que eso no es tal.

“Estamos trabajando y acatando 100% la ley internacional y la ley humanitaria, y lo estamos haciendo no por la presión del mundo y la opinión pública mundial, sino que es lo que somos”, aseguró Gil Artzyeli. Sobre las víctimas civiles en Gaza, que ya sobrepasan los 9 mil según el gobierno palestino, el embajador dijo que “estamos tomando todas las medidas para evitar víctimas civiles”, y que “si los hay, como en todas las guerras sin excepción, es lo que pasa”.

La respuesta a la exhibición de las imágenes vino de parte de la embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun, quien aseguró que “Israel está cometiendo genocidio en Gaza, esa es la única realidad y no es para convocar a un evento para verlo”.

Respecto de la muestra dijo que “este es un acto de propaganda para justificar la continuidad de los actos de genocidios, que vergüenza”.

“Ellos están tratando de engañar a la opinión pública mundial, pero ustedes mismos pueden ver la masacre en vivo y en directo”, dijo Vera Baboun, a lo que añadió qie “si los israelíes muestran un video, nosotros tenemos miles, la verdad no se puede ocultar, Gaza no es una crisis humanitaria, Gaza es una crisis de la humanidad”.

En tanto que Rodrigo Delgado, presidente de la Comunidad Palestina en Chile, comentó que lo realizado por Israel esta jornada en Las Condes, responde a un intento de “lamentablemente, demonizar al pueblo palestino para, de alguna otra manera, poder seguir adelante su genocidio”.

Agregó que lo que busca Israel es “transformarse en víctima cuando históricamente han sido victimarios”.

“El hecho de que Israel apele a la legítima defensa no significa que pueda cometer crímenes de guerra y lo que están haciendo en este momento son crímenes de guerra”, comentó Rodrigo Delgado.