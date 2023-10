El diputado Sáez (RD), quien ayer se vio envuelto en una polémica al decir que "las niñas que están en Vitacura salen adelante porque son de Vitacura", recalcó que él no insultó, pero que sigue sosteniendo lo que dijo.

El diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, se volvió a referir a la polémica que se originó ayer cuando dijo que “las niñas que están en Vitacura salen adelante porque son de Vitacura”, tras la discusión de un proyecto que busca la inclusión laboral de las mujeres en las empresas.

En conversación con el programa Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el parlamentario aclaró que “no hubo ninguna palabra mía dirigida a estudiantes o a la comunidad educativa del colegio La Maisonnette de Vitacura”.

“Mi intervención fue en respuesta a otra intervención previa de un diputado del Partido Republicano, el señor Araya, del distrito que corresponde a la comuna de Vitacura (…)”, indicó el diputado RD.

Recordemos que el incómodo momento involucró a estudiantes de cuarto medio del colegio La Maisonnette de Vitacura, quienes se encontraban en las gradas del hemiciclo tras haber sido invitadas por el diputado Francisco Undurraga (Evópoli).

Para Sáez, “lo insultante y lo terrible es no reconocer que tenemos un problema que es estructural en nuestra sociedad, y que eso se traduce en violencia, la cual es injustificable, pero la desigualdad viene derivada, la violencia, la delincuencia, la frustración, etc (…) La desigualdad no es solo de clases, también está radicada en otros aspectos de la vida como el transporte, la seguridad, un sinfín de cosas (…)”.

“Yo no insulté, ni irrespeté a nadie, menos a niñas, y lo que dije lo sigo sosteniendo (…)“, recalcó el parlamentario.

