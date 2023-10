Luego que Miguel Crispi, jefe se asesores del Segundo Piso, decidiera no asistir a la comisión investigadora del Caso Convenios, la ministra Carolina Tohá afirmó que no está obligado a hacerlo. Esto fue catalogado como una "defensa corporativa" por el diputado Raúl Soto (PPD), quien pidió no hacer un "blindaje político" al exparlamentario de Revolución Democrática.