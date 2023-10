La senadora Ximena Rincón, actual presidenta de Demócratas y ex demócrata cristiana, aludió a la naciente carrera presidencial, afirmando que el Presidente Gabriel Boric ya eligió a su candidata oficialista. “Es obvio y evidente”, lanzó.

A juicio de la parlamentaria, no es momento de fijar rostros con miras al Ejecutivo, es más, cree que adelantarse a pensar quién asumirá el cargo es un error. “El próximo desafío de la política es, primero, resolver el tema constitucional”, afirmó a El Mercurio.

No obstante, junto con descartar que Demócratas esté interesado en posicionar a alguien en la carrera, señaló creer que el Presidente de la República ya decidió su propuesta.

Lo anterior, considerando los distintos nombres que rondan en encuestas y en las esferas políticas, entre ellos, Evelyn Matthei (UDI), Carolina Tohá (PPD) y Camila Vallejo (PC).

“Yo creo que el Presidente de la República tiene su candidata y eso es superlegítimo. Me acuerdo cuando años atrás nosotros queríamos que Soledad Alvear fuera la Presidenta de Chile y el presidente Ricardo Lagos inclinó la balanza (a favor de Michelle Bachelet). Hoy el Presidente de la República eligió quién era su candidata, es obvio y evidente”, indicó.

Y continuó: “No sólo lo ha explicitado en lives que han hecho juntos, también está el hecho de llevarla a la gira”. Con esto, se refirió directamente a la ministra Camila Vallejo.

De hecho, la situación ha generado molestia en la oposición, tanto así que diputados de la UDI acusaron al Ejecutivo de blindar la imagen de la secretaria de Estado.

“Una ministra de la Segegob nada tiene que hacer en una gira internacional. De hecho, si uno lee cuál es el rol de la Segegob, ese no está, en ninguna parte. Pero es legítimo, él optó por ese camino, mañana puede cambiar de opinión, no sería raro en el Presidente de la República“, arremetió.

“Un gobierno con una presidenta comunista, me cuesta imaginarlo”

Ximena Rincón consideró que la única crítica que se podría hacer a este escenario es el eventual uso de recursos públicos para impulsar una carrera presidencial. “La ciudadanía tendrá que evaluar qué opina frente a este hecho”, agregó.

Respecto a si cree o no que Vallejo tiene oportunidad de ser la siguiente Presidenta de Chile, manifestó que eso es algo que debe preguntarse al país. Es decir, si acaso “quiere un nuevo presidente del Frente Amplio, o en este caso alguien comunista”.

“Ahora la verdad es que un gobierno con una presidenta comunista, me cuesta imaginarlo como una posibilidad”, reconoció.

Propuesta constitucional

En la instancia, Rincón también dijo que espera que el tema constitucional no quede abierto y que ese es un escenario que nadie desea. “Desde el punto de vista de la responsabilidad nadie debiera someter a Chile a ese estrés y a generar una nueva década de incertidumbre que va a provocarnos no sólo un problema político, sino también que un daño económico que el país no ha logrado superar desde el estallido social”, ahondó.

“Confío en que todos los esfuerzos que se están haciendo por las partes, más las voces de personajes importantes desde afuera, ayuden a que todos entiendan que no es posible empecinarse en ciertos temas”, explicó.

Respecto a temer o no a fracasar en las negociaciones, respondió refiriéndose a una frase de la expresidenta Bachelet: “Soy rehén de la esperanza, si quienes tienen mayoría hoy en el Consejo y en el sector del oficialismo entiende que aquí hay que construir un texto para el país y no para sus programas de gobierno, creo que aquí vamos a ser exitosos”.

Finalmente, opinó que “si la propuesta se rechaza, es porque no se logran acuerdos. Y si se aprueba sin que haya transversalidad, también es una mala noticia”.

Sobre la propuesta, sostuvo que no se pronunciará hasta que exista el texto.