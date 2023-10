Ximena Rincón niega alianza para aprobar texto constitucional y llama la atención a Republicanos

La senadora Ximena Rincón negó que su reunión con los demás líderes de la oposición haya sido para promover la opción "A favor" en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. La presidenta de Demócratas dijo que hay artículos del texto constitucional que deben mejorarse y llamó la atención a Republicanos para que busquen mayores consensos.

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, se refirió a la reunión que tuvo con los demás timoneles de la oposición en el marco del proceso constitucional.

Este lunes llegaron hasta la sede del ex Congreso Nacional los representantes de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Republicanos, Amarillos por Chile y Demócratas. ¿La intención? Conformar una mesa de trabajo para destrabar los nudos que mantienen en vilo el destino de la nueva Constitución.

En entrevista con Radio Universo, la senadora señaló que la opción “En contra” tiene muchas posibilidades de ganar en el plebiscito del próximo 17 de diciembre si es que no se hacen cambios a lo aprobado por los consejeros.

“Nosotros no hemos tomado una decisión respecto a nuestra decisión en el plebiscito de salida y no la vamos a tomarla hasta conocer el texto. Hay normas que no nos parecen bien, que no nos gustan y la reunión fue para conversar de eso”, sostuvo Rincón.

Cabe recordar que este mes se abre una etapa en donde la Comisión Experta puede formular observaciones a la propuesta del Consejo Constitucional y, en caso de no llegar a acuerdo, se pasa a una instancia conformada por integrantes de ambos órganos.

En ese sentido, la representante de Demócratas aseguró que la reunión con la oposición fue justamente para analizar los artículos controversiales.

“El que crea que hemos convenido una alianza para lograr que gane el “A favor” se equivoca y no entendió la reunión de ayer”, explicó.

Asimismo, indicó que “este es el texto constitucional y no un programa o una mirada particular del país. Ha sido distinto el proceso sin lugar a dudas, pero sigue habiendo un sector que quiere imponer”.

Con este sector se refiere al Partido Republicano, que tiene 22 de 50 consejeros al interior del órgano y ha logrado aprobar la gran mayoría de sus propuestas.

“Creo que es fundamental que traten de entender que esta discusión constitucional se trata del texto para el país y no del programa de gobierno, más allá de lo que diga el señor Kast. Si no se entiende aquello, no podemos trabajar en un texto transversal”, cerró.