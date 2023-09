La senadora Ximena Rincón opinó que "los extremos hicieron que fuera imposible escribir un texto que nos reuniera a todos y a todas". Mientras que Bellolio advirtió que "hoy día, me temo, estamos cometiendo el mismo error".

Miembros de Demócratas y Amarillos por Chile pidieron “no repetir los errores” del primer proceso constitucional, a un año del triunfo del Rechazo.

Recordemos que este lunes se cumple un año del Plebiscito de Salida que rechazó por amplio margen la propuesta de nueva Carta Magna elaborada por la Convención Constituyente.

Se trató de un resultado que se atribuyeron tanto Chile Vamos, como otras colectividades de centro y centro izquierda, como Amarillos por Chile y Demócratas.

Precisamente, desde estos mismos conglomerados, emplazaron al nuevo órgano constituyente a “no cometer los mismos errores” del pasado proceso constitucional.

“Hace un año rechazamos una Constitución partisana”, destacó el cientista político Cristóbal Bellolio, mientras que el senador Matías Walker la calificó derechamente de “mala propuesta constitucional”.

En ese sentido, el exconvencional Felipe Harboe señaló que era “un texto identitario, un texto que nos dividía”, mientras que la senadora Ximena Rincón opinó que “los extremos hicieron que fuera imposible escribir un texto que nos reuniera a todos y a todas”.

Al respecto, Bellolio advirtió que “hoy día, me temo, estamos cometiendo el mismo error”. En tanto, la ex embajadora Iris Boeninger, sostuvo que “la superioridad moral de aquellos constituyentes no debe repetirse nunca más”.

Así también, Javiera Parada señaló que “hoy tenemos quizás la última oportunidad de solucionar nuestro problema constitucional”.

“Para tener una buena y nueva Constitución hacemos un llamado a las y los constituyentes de hacer las cosas bien”, aseguran, entre otros, Zarko Luksic y Fuad Chahín.

“Y eso quiere decir buscar acuerdos, porque queremos una Constitución que no sea identitaria ni maximalista, que sea un texto de consenso para que la actual mayoría no cometa el mismo error”, añaden Parada, Luksic, Chahín y Carlos Maldonado.

“Para que todos podamos decir a favor en diciembre”, insiste el secretario general de Demócratas y expresidente del Partido Radical.

“Depende de ustedes el que Chile pueda cerrar este capítulo y caminar hacia el futuro”, cerró la senadora Rincón.