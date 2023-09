El exministro de Justicia, Jaime Campos, quien hace unas semanas reconoció haberse negado a la instrucción de Michelle Bachelet de cerrar el penal Punta Peuco, se refirió a las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre el futuro del recinto penitenciario.

Recordemos que ayer, en conversación con Canal 13, el mandatario dejó abierta la posibilidad de un cambio de destino del penal.

En esta línea, Campos, en diálogo con La Segunda, lo ve como una materia “opinable, discutible, pero que está dentro de sus facultades en la medida que lo hagan bien”.

“Es un tema complejo puesto que ahí hay que conciliar lo que es la realidad de nuestro sistema penitenciario, el factor de segregación y ver la realidad de lo que son las cárceles chilenas, así como las particularidades que tiene cada grupo de presos”, indicó el exministro del segundo gobierno de Bachelet.

Penal Punta Peuco

Campos dijo además que “soy un convencido de que la creación de Punta Peuco durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue lo que facilitó o permitió el que hoy día una serie de personas que fueron condenadas, estén cumpliendo sus condenas al interior de un recinto dependiente de Gendarmería”.

En este sentido, el exsecretario de Estado recordó que antes de Punta Peuco este tipo de condenados “estaban en recintos dependientes del Ejército, militares, no dependiente de Gendarmería. Por tanto, en su momento, la creación de Punta Peuco fue una buena y acertada medida”.

Al preguntarle si con eso se logró algo de justicia, la exautoridad comentó que: “Pero evidente. La gran crítica que se hacía antes es que no estaban cumpliendo sus condenas en recintos de Gendarmería y eso sí que podía ser considerado una discriminación. Y Punta Peuco, digan lo que digan, depende de Gendarmería. Antes estaba el penal Cordillera que no dependía de Gendarmería, sino que era un cuartel del Ejército y que cerró el presidente Piñera. Así que desde un punto de vista práctico, fue una acertada medida del presidente Frei y la mejor demostración de aquello es que esto ha durado más de 20 años y ha funcionado bien, y que hoy día está prácticamente sobrepoblada. Es muy fácil juzgar la historia después, y yo no quiero dar nombres, pero es cosa de revisar quiénes han estado allí”.

Sobre si se refiere a Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff, entre otros, Campos señaló que “usted los nombra pero siendo realistas, ¿habrían estado privados de libertad? Por lo menos admitamos que el punto es discutible u opinable. Y bueno, cumplieron sus condenas gracias a Punta Peuco”.

Finalmente, al comentarle que lo diputados de AD y SD proponen que se redestine para mujeres embarazadas o que son madres, el exministro de Bachelet dijo que “lo otro es que ampliasen Punta Peuco, porque hasta donde yo sé hoy está colapsado. Al punto que hay varios militares que están cumpliendo condenas en Colina. Sobre llevar a los otros a Colina, ¿habrá capacidades, podrá cumplirse con el criterio de segregación o usted cree que este tipo de condenados pueden estar juntos y revueltos con delincuentes comunes?”