El chofer de la aplicación Didi no quiso dejarlas más cerca, argumentando que era un pasaje muy estrecho, lo que fue aprovechado por los delincuentes.

Una abuela, su hija y su nieta, sufrieron un violento asalto por parte de un grupo de “motochorros”, en la comuna de Quinta Normal.

Según relató el capitán Álvaro Muñoz Díaz, oficial de ronda de la Prefectura Occidente, se trató de un hecho ocurrido a eso de la una de la madrugada, cuando llegaban a su domicilio tras solicitar un servicio de la plataforma Didi.

No obstante, el chofer de la aplicación no quiso dejarlas más cerca, argumentando que era un pasaje muy estrecho para pasar y no cabía el automóvil.

Sin embargo, en su caminata al domicilio, fueron abordados por cuatro delincuentes a bordo de dos motos, quienes les arrebataron sus pertenencias.

“La víctima señala que se habían bajado de una aplicación Didi y las dejó a una cuadra de distancia de su domicilio y fueron abordadas por estos sujetos”, relató el capitán Muñoz.

“Fueron abordadas por cuatro sujetos, en dos motocicletas, los cuales la habrían intimidado y sustraído sus especies, como teléfono celular, documentación, llaves del vehículo, etc.”, agregó.

De hecho, producto del forcejeo, una de las mujeres resultó con una lesión en sus manos.

“La única lesión que manifiesta la víctima, la mujer adulta que tiene en sus manos, producto del forcejeo de su cartera, sería como la única lesión que ella evidencia”, detalló el oficial.

Todos los antecedentes quedaron en manos del Ministerio Público, para intentar dar con los “motochorros”.