Financiado por el Fondo de Artes Escénicas, línea creación y producción, convocatoria 2023, “Talcahuano, el musical” se presentará de manera gratuita en el Centro Cultural de San Ramón entre el 10 y 15 de agosto. La obra es autoría de los jóvenes músicos Valeria Peña y Felipe Segovia

Talcahuano es un musical chileno, que ocurre en Chile y aterriza en la escena metropolitana el próximo 10 de agosto.

Teatro musical

Sus creadores son fanáticos del género, se han perfeccionado en este tipo de otras y además han participado en varios proyectos que han reactivado la escena chilena desde 2016, pero sentían que faltaba algo y ese algo era justamente una propuesta en nuestro idioma y que hablara sobre nosotros. Buscando una obra sobre la que pudieran trabajar se encontraron con el cuento Talcahuano, de Paulina Flores, y el flechazo fue inmediato.

“Con Felipe somos seguidores del teatro musical y hemos participando en muchas obras de teatro musical adaptadas de Broadway. Aunque me encanten, de pronto me dejó de hacer sentido interpretar esos papeles. Estamos en un momento en Chile donde tenemos la oportunidad de importar muchas obras de teatro musical, y ojalá se siga haciendo. Pero creo que vale la pena también poner en valor quiénes somos nosotros, nuestra identidad y cultura. El musical se llama Talcahuano y está puesto en Talcahuano y no funcionaría si lo llamamos Calama porque tiene particularidades de ese lugar. Para nosotros es importante poner en valor esos elementos de nuestra cultura cotidiana que no son folklore necesariamente”, dice Valeria.

Para Felipe otra de las fortalezas del proyecto es que “este musical está concebido en español. Muchas de estas grandes adaptaciones de musicales extranjeros son traducciones y, aunque pueden ser muy buenas, siempre se va perder algo del original. Entonces crear algo que está en nuestro idioma, anclado ya en nuestra idiosincrasia es distinto y es muy importante”.

El proyecto obtuvo financiamiento del Fondo de Artes Escénicas, línea creación y producción, convocatoria 2023.

Talcahuano, el musical

Talcahuano, el musical, está ambientado a fines de los años 90’ y es protagonizado por una pandilla adolescente que vive en esa ciudad y que durante el verano se embarca en una aventura para formar una banda de rock. Sus vivencias adolescentes están cruzadas por la crisis económica que vive la ciudad y que ha causado un alto índice de desempleo.

Como la música es lo que mueve a los protagonistas, los creadores hicieron una investigación acerca de la música que se creó en la región del Bío Bío a partir de los años 90’ así como también a la banda británica The Smiths, el gran referente de los personajes. Por eso también, cuentan con una banda de música en vivo en escena.

La obra tendrá una primera temporada que se realizará en el Centro Cultural de San Ramón (Avda Santa Rosa 9441) entre el 10 y el 15 de agosto. La entrada es liberada y los tickets se agotaron en 48 horas.

Ficha técnica

Dirección general: Valeria Peña; musical: Felipe Segovia; teatral: Felipe Jara.

Coreografías: Montserrat Bernal.

Diseño integral: Andrea Pizarro.

Diseño de iluminación: Matías Segura; sonoro: Pablo Ramírez.

Comunicaciones: Gabriela González

Producción ejecutiva: Amparo Paredes

Producción artística: Celeste Fariña

Actores: Douglas Riffo (Dan), Manuel Castro (Pancho), Glenn López (Camilo), María José Fiorentino (Marquito), Macarena Uzcategui (Carmen), Victoria Sepúlveda (Carola), Pablo Ferrada (Alberto)

Músicos: Ricardo Herrera (teclado), Matías Rojas (guitarra), Simón Espinosa (bajo), Gonzalo Seguel (batería)

Fotografías: Patricio Venegas.