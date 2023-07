La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la mejora de las pensiones y criticó que la UDI se bajara de la mesa técnica para dialogar sobre la reforma previsional, mientras el ministro Giorgio Jackson siga en su cargo.

“Nos preocupa en demasía la actitud que ha tomado la Unión Demócrata Independiente en los últimos días, y esto lo hemos dicho en todo momento; después que conocimos la carta calumniosa que entregaran al Presidente y que decidió el mismo Presidente no responder, por lo irresponsable de las injurias y calumnias que se establecían ahí, sino que también porque luego conocimos que de la propia UDI no se iban a sentar a dialogar y acordar temas tan fundamentales como la reforma de pensiones, hasta que no saliera un ministro de Estado. No podemos caer en eso”, explicó la secretaria de Estado.

Recordemos que la UDI envió una carta donde pedían la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, donde condicionaban su diálogo con el Ejecutivo. Todo esto en medio del robo de los 23 computadores y una caja fuerte desde el Mideso.

A raíz de esto, Vallejo recalcó que “no puede ser que las urgencias ciudadanas dependan de cuánto le cae bien o no a un partido político, un ministro de Estado. No podemos hacer depender el aumento de las pensiones en nuestro país, de un chantaje circunstancial que está en el marco de la política pequeña, de la pelea política que a nadie en nuestro país le interesa”.

“Lo que se espera, tanto del Gobierno como de los partidos políticos, es que a pesar de sus diferencias, puedan resolver, puedan dialogar, puedan hacer acuerdos que beneficien a nuestros compatriotas”, añadió la vocera de Gobierno.

En esta línea, Vallejo hizo un llamado a la UDI, específicamente “a una profunda reflexión”.

“Sabemos que hay quienes militan en ese partido, que tienen un sentido de responsabilidad, y que no pueden hacer que prime en este momento la mezquindad (…) Dos intentos hemos tenido fracasados, esta es la tercera oportunidad, ¿la vamos a hacer fracasar porque tenemos una fijación con un ministro de Estado? Nosotros creemos que no, que no corresponde”, cuestionó la ministra.

En tanto, Vallejo dijo que “llevamos seis meses desde que se rechazara la Reforma Tributaria, y en el esfuerzo de poder generar acuerdo y entendimiento, se ha reunido con una multiplicidad de actores, ¿saben quiénes no se han reunido todavía con el ministro de Hacienda? La Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional”.

Carta de la UDI

Respecto a la carta que envió la UDI la semana pasada, la vocera reiteró que “el problema de la carta no fue de forma ni de redacción, no tuvo que ver si las palabras fueron más bonitas o más feas, el problema de esa carta es que se tomó una decisión de política (…)”.