El presidente Gabriel Boric encabezó el encuentro empresarial de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), donde se refirió a los desafíos económicos y de crecimiento que tiene Chile.

Dentro de su alocución, el mandatario habló sobre la política Nacional del Litio y el Comité de Hidrógeno Verde impulsado por el Gobierno, entre otros temas.

“Nuestro país es un socio confiable y un destino seguro para la inversión, y eso se representa en el alza de 31% en los flujos de inversión extranjera durante el 2022, que es la mejor cifra que hemos tenido desde el año 2014, en un contexto global que ha estado a la baja”, manifestó Boric.

Crisis social

Boric abordó además la “crisis social” que atravesamos durante el 2019.

“Logramos algo de lo que estamos profundamente orgullosos del lado y lado, de los diferentes lados del espectro político, que es que en un momento en donde se impugnaba todo, yo ra parlamentario, pero vengo de los movimientos sociales, fui dirigente estudiantil antes de ser parlamentario; logramos resolver los problemas que teníamos en nuestro país o encausarlos institucionalmente (…) la voluntad de cambio que exigía el pueblo chileno”, precisó el jefe de Estado.

Así también manifestó que “incluso después de rechazado el primer borrador que planteó la primera Convención Constitucional, hoy día todos los sectores políticos nos hemos puesto de acuerdo para enfrentar un nuevo proceso, con reglas claras y bordes claros”.

“Chile tiene problemas, no vengo aquí a venderles un cuento de país perfecto, porque no lo somos. Tenemos un montón de desafíos y muchos dolores, desgarros que florecen a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que vamos a conmemorar el 11 de septiembre de este año. Heridas que aún no han sido cerradas”, señaló el mandatario.

En tanto, Boric dijo que “somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años. En los últimos 30 años, desde la vuelta de la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo (…)”.