La Fundación Futuro, ligada a la familia Piñera, invitó a profesores a una doble actividad: una cata de vinos y una visita a Villa Grimaldi, centro de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet. El hecho provocó las críticas del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien aseguró que no se puede mezclar la forma de abordar los espacios de memoria con "un paseo de copas".

El ministro de Justicia, Luis Cordero, criticó el polémico tour a Villa Grimaldi convocado por la Fundación Futuro. “Es un buen ejemplo de vulgarización y trivialización que no podemos aceptar”, señaló.

Cabe recordar que esta organización, ligada a la familia Piñera, difundió un afiche que invitaba a profesores a una serie de actividades para el próximo 29 de abril.

“¿Quiere catar vinos en la Viña Concha y Toro y también… visitar el centro de detención y tortura Villa Grimaldi?”, decía la publicación, que estaba acompañada de la foto de una mujer con la frase “¿dónde están?”.

Tras ello, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi se desligó de la actividad y aseguró que “repudia que se promueva utilizando y banalizando imágenes de rostros de detenidos desaparecidos”.

Cabe recordar que este espacio, emplazado en la comuna de Peñalolén, fue uno de los principales centros de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En ese contexto, suspendió la visita organizada por la Fundación Futuro y pidió a la entidad -cuyo directorio está compuesto por la hermana y tres hijos del expresidente Sebastián Piñera- que se disculpe públicamente.

Corporaciòn Parque por la Paz Villa Grimaldi repudia que se promueva utilizando y banalizando imágenes de rostros de detenidos desaparecidos para promover un tour que mezcla visitas a una Viña y degustación de vinos con un recorrido por Villa Grimaldi. pic.twitter.com/ZxGWjn7tKF — Parque por la Paz Villa Grimaldi (@villa_grimaldi) April 21, 2023

La directora ejecutiva de la fundación, Magdalena Piñera Echenique, se refirió a este hecho en conversación con The Clinic. En primer lugar, dijo que no era su intención faltarle el respeto a los familiares de detenidos desaparecidos.

Además, agregó que Villa Grimaldi tiene derecho a suspender el polémico tour. “Si ellos son los dueños del sitio de la memoria y no nos quieren dejar entrar, no vamos no más”, cerró.

Ministro Cordero critica tour a Villa Grimaldi

Antes de abandonar Punta Arenas, en la región de Magallanes, el ministro Luis Cordero fue consultado por esta situación y pidió respeto por los espacios de memoria.

“Creo que es un buen ejemplo de la vulgarización, es un buen ejemplo de la trivialización que no podemos aceptar”, partió diciendo.

El secretario de Estado también sostuvo que “una de las razones de la memoria tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la garantía de no repetición. Para eso, la forma de abordar los hechos ocurridos durante la dictadura no pueden ser combinados con el gozo o el entretenimiento que puede ser un paseo de copas”.

“Hay ámbitos que son distintos y una de las cuestiones esenciales de la democracia es tener respeto también con la memoria, porque es la única manera de garantizar un futuro de convivencia y tolerancia”, concluyó el abogado.