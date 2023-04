El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, confirmó un paro comunal para la comuna. Lo anterior, debido a la situación de inseguridad permanente en la zona y, en específico, a la balacera registrada durante la madrugada de la actual jornada.

“¿Y por qué no? Por supuesto”, respondió el alcalde al llamado de los vecinos a decretar la medida en la zona. “No lo podemos normalizar, no es una simple preocupación, es una angustia”, agregó Chamorro tras el “tour criminal en Calama”.

En específico, durante la noche del martes recién pasado y la madrugada de la presente jornada, un grupo de delincuentes provocó terror en Calama. Primero, balearon una comisaría de la zona y dos personas terminaron con heridas. Y después, dispararon contra un grupo de venezolanos en el terminal de buses del sector Graneros.

Tras ello, se generó una persecución policial por el sector Inés de Suarez de la villa Los Transportistas. Luego de unos minutos, uno de los criminales chocó contra una patrulla de Carabineros y terminó siendo abatido por los uniformados.

Alcalde de Calama no descarta extender suspensión de clases

A raíz de esos incidentes, el alcalde confirmó la suspensión de las clases en la comuna para la jornada actual. “Confirmado. Mañana no habrá clases, según lo acordado con el seremi de Educación”, informó el jefe comunal.

Asimismo, la máxima autoridad comunal no descartó la posibilidad de extender esa suspensión de clases producto de la inseguridad en la zona.

“Hoy día me junto con la comunidad educativa. Yo soy muy respetuoso con lo que me recomienda el Centro General de Padres y Apoderados, y no descarto la posibilidad. En el transcurso del día esperamos tener un pronunciamiento más claro”, señaló el alcalde en Mega.

Por último, Chamorro llamó a las autoridades a centrarse en las necesidades de la comuna. “Por último, si no nos consideran como personas, calculen cuánto es el porcentaje de recursos que otorga este territorio a todas las ciudades de Chile”, finalizó el alcalde de Calama con “dolor y rabia contenida”.

Respuesta del Colegio de Profesoras y Profesores

El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz, comprendió la decisión del alcalde Chamorro de suspender las clases en la comuna. No obstante, llamó a no “normalizar la suspensión de clases por balaceras”.

“Somos enfáticos en señalar que no se pueden normalizar las suspensiones de clases por balaceras. Entendemos la situación y comprendemos las razones para tomar dicha decisión. Pero queremos ser muy claros en señalar que es una situación grave, anormal“, comentó Díaz.

“En Valparaíso, Mejillones y ahora Calama se han suspendido clases por narcofunerales, amenazas de balaceras y balaceras efectivamente sucedidas. Estamos viviendo una realidad difícil que no podemos aceptar y expresamos nuestra indignación ante ello”, agregó.

Además, el representante del gremio informó que hace unas semanas contactó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para tratar el tema de la suspensión de clases por hechos de violencia. “Sin embargo, hasta el día de hoy, no hemos tenido respuesta de la ministra”, reveló.

“Hace varias semanas pedimos una reunión a la ministra del Interior para abordar lo que está ocurriendo hoy día y que está afectando a las comunidades educativas. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hemos tenido respuesta de la ministra”, precisó.

Finalmente, Díaz llamó a las autoridades a implementar medidas “urgentes y concretas para proteger a las escuelas, liceos y jardines infantiles de todo el país”. “La delincuencia está impidiendo el normal desarrollo de la labor educativa, y eso, como país, no lo podemos permitir”, sentenció.