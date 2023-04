La aprobación de la ministra del Interior, Carolina Tohá, cayó un 17% -de un 59 a un 42% en abril según la última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem.

En la segunda semana de abril, 30% aprueba y 64% desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, sin cambios respecto de la semana pasada.

Por último, sólo el 43% declara haber visto la franja electoral para la elección del Consejo Constitucional y a 41% no le ha gustado ninguna, no sabe o no responde.