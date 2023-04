El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, donde se refirió al operativo de Carabineros en La Florida, que terminó con tres funcionarios heridos y un delincuente muerto.

Junto con mostrar su rechazo al actuar de los delincuentes y valorar el actuar de los funcionarios de Carabineros, el jefe de Estado aseguró que combatirán al narco “en todos los frentes”.

“Quiero expresar obviamente algo que es obvio, nuestro más profundo repudio a los delincuentes que creen que nos pueden ganar el espacio público, no lo van a ganar. Y lo que pasó hoy día en La Florida, donde tres carabineros persiguieron valientemente a dos delincuentes, por lo cual quedaron con heridas graves, pero fuera de riesgo vital”, indicó el mandatario.

“Uno de los delincuentes resultó muerto y el otro detenido, recuperada además el armamento que portaban, es lo que les espera, porque vamos a combatir a la delincuencia y el narco en todos los frentes”, añadió.

En un segundo punto, afirmó que están realizan un trabajo que no se hizo en administraciones anteriores, y llamó a la clase política a evitar oportunismos y evitar insultos mutuos.

“Estamos haciendo lo que durante muchos años no se hizo, y por lo tanto enfrentar de lleno al narcotráfico con leyes, actitud y decisión, recuperando espacios públicos y también con prevención, es algo en lo que no vamos a retroceder”, comentó.

“Me gustaría exigirle a toda nuestra comunidad y en particular, a quienes estamos en político, a que no hayan oportunismos. Esto no es por el Gobierno, no es para subir en alguna encuesta, esto es por Chile y para su pueblo. No vamos a naturalizar la delincuencia y el poder de fuego que está teniendo (…) andar insultándose entre autoridades no sirve de nada, acá nuestros adversarios son los delincuentes, no otros”, agregó el jede de Estado.

Operativo de Carabineros en La Florida

Todo ocurrió a eso de las 14:00, específicamente en calle General Arriagada, donde uniformados realizaban controles vehiculares e intentaron revisar a dos sujetos que circulaban en una moto, sin utilizar casco.

El conductor, al ver a los uniformados, se dio a la fuga, iniciándose una persecución. Fue en ese contexto en que hubo disparos en contra de los uniformados, resultando tres de ellos lesionados.

El ataque fue repelido y terminó con la vida de uno de los sujetos, quien se encontraba dentro de un departamento. En tanto, un segundo sujeto fue detenido.

Tras lo ocurrido, los uniformados fueron trasladados el Hospital de Carabineros, donde uno de ellos tiene compromiso vascular de gravedad, mientras que el segundo quedó con una fractura con las mismas características. Ambos están siendo intervenidos.

Respecto al tercer carabinero, también será intervenido para tratar de recuperar su meñique de la mano izquierda, en donde tiene una herida de gravedad producto de un disparo.

Todos están fuera de riesgo vital.