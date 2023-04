Desde el Minagri enfatizaron, además, que no se debe interactuar con aves ni animales que se vean enfermos o estén muertos.

“El consumo de peces y mariscos puede hacerse con tranquilidad dado que estos animales no están contagiados de influenza aviar, no hay evidencia de ello. Además, queremos recodar que la influenza aviar no afecta el consumo de carnes blancas ni de huevos”.

Con estas palabras el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, llamó a la tranquilidad en la antesala del fin de semana santa.

Además, el secretario de Estado enfatizó en que no se debe interactuar con aves ni animales que se vean enfermos o estén muertos.

Reiteró que el SAG y Sernapesca están actuando de manera coordinada para recibir las denuncias en sus canales de comunicación.

Por último, el director del Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, sostuvo que se puede visitar la costa con tranquilidad.

“Queremos invitar a las personas que van a ir al borde costero a que disfruten, pero en forma sana y segura. Por eso queremos insistir en que, si ven una especie muerta o agonizando en la costa, por favor no lo tomen e informen a las autoridades correspondientes, que en este caso son el SAG y Sernapesca”, puntualizó.