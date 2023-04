Los diputados de la UDI, Henry Leal y Marta Bravo, advirtieron que en caso de aprobarse las indicaciones presentadas por el gobierno a la Ley Naín-Retamal, llevarán a comisión mixta la iniciativa.

Recordemos que el Ejecutivo ingresó al Senado el paquete de indicaciones para este proyecto que busca mejorar la protección de las policías. Uno de los principales cambios que buscan es eliminar el artículo 7, relacionado con la legítima defensa privilegiada.

Cabe mencionar que si se aprueban estas indicaciones, el proyecto volverá a tercer trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Ley Naín-Retamal a comisión mixta

A raíz de esto, los diputados de la UDI anunciaron que como bancada rechazarán dichas modificaciones independiente de que signifique llegar a una comisión mixta, argumentando que “atacan el espíritu de esta ley y por eso no vamos a permitir que se aprueben”.

En esa línea, los parlamentarios gremialistas acusaron al Ejecutivo de “ceder a las presiones del Partido Comunista y el Frente Amplio”, manifestando que “existe un respaldo transversal a este proyecto, incluyendo a los diputados socialistas, pero pareciera que la extrema izquierda sigue con su capacidad de doblarle la mano a las autoridades y ser el sector hegemónico de esta gestión”.

“Las indicaciones que presentó el Gobierno a la Ley Naín-Retamal no sólo demuestran que cedieron a las presiones del PC y el FA, provocando incluso una diferencia en su propia coalición, sino que también dan cuenta del nulo compromiso de esta administración con la seguridad pública y el fortalecimiento de la labor policial“, recalcaron los parlamentarios.

Por lo mismo, los diputados Leal y Bravo reiteraron que “estamos absolutamente dispuestos a llegar a una comisión mixta de ser necesario”, agregando que “si el Gobierno insiste con eliminar el espíritu de esta ley, que es otorgarle mayores garantías a los carabineros cuando tengan que enfrentar un procedimiento, nos vamos a oponer con toda la fuerza para impedir que ocurra aquello”.

“Todas estas acciones dilatorias del Gobierno dan cuenta de que no tienen ningún grado de credibilidad en materia de seguridad. Sólo se quedan en los hechos, en anunciar la participación del presidente Boric en operativos, pero cuando los carabineros necesitan su respaldo en proyectos como este, prefieren darles la espalda (…)”, manifestaron los parlamentarios.

“Contradicción del Gobierno”

El Jefe de la Bancada de Diputados DC, Eric Aedo, hizo un llamado al Gobierno y al Presidente de la República a que “siga adelante con la ley Naín-Retamal como se aprobó en la Cámara, que dé un irrestricto apoyo a las fuerzas de seguridad y que no se deje amedrentar por la izquierda”.

El parlamentario agregó que “los niveles de contradicción en los que entra el Gobierno y el propio Presidente Boric en relación a su decisión de combatir el crimen organizado, la delincuencia y, por sobre todo, en el apoyo a Carabineros, no pueden continuar”.

“Una semana dice que está del lado de Carabineros, que tienen todo su respaldo, pero días después, frente a las presiones de la izquierda, cambia de parecer e ingresa indicaciones en el Senado para disminuir las garantías que le otorgamos a dicha institución en la Cámara”, sentenció el parlamentario.

DC y debate por Ley Naín-Retamal

En tanto, el senador de la Democracia Cristian, Iván Flores, pidió no cerrar el debate respecto a esta ley y seguir escuchando más opiniones.

Recordemos que el jefe de la ONU para América del Sur, Jan Jarab, aseguró que las disposiciones sobre legítima defensa privilegiada policial del proyecto “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”.

En este contexto, el senador hizo un llamado al presidente de la comisión de Seguridad, Felipe Kast, para abrir el espacio necesario y seguir escuchando, “en un tiempo acotado pero indispensable, opiniones indispensables para sacar una buena ley, es una tremenda responsabilidad, no estoy de acuerdo con el cierre del debate”.

“Se ha decidido cerrar el debate. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque lo que no puede ocurrir es que se nos diga, no nos quisieron escuchar, tenemos que abrir el debate. Yo mismo he pedido que esté el Ministerio Público, que esté el Defensor Público, que esté Amnistía Internacional, que esté el director de Carabineros, el de la PDI”, explicó el legislador.

Flores agregó que “el proyecto que hemos recibido esta semana en la Cámara de Diputados es un proyecto que tiene deficiencias claramente. Se reaccionó a una situación que nos duele a todos, que es la pérdida de vida de un funcionario policial y por cierto, eso tenemos que evitarlo y combatirlo, pero no por ello vamos a perder calidad y precisión legislativa”.

Tras participar desde su inicio en la comisión de Seguridad del Senado, hoy sábado 1 de abril, la senadora Yasna Provoste (DC) lamentó la decisión de la instancia legislativa, en orden a no recibir a todos los invitados en el marco de la tramitación del proyecto de Ley Naín-Retamal.

“Es mal precedente la premura legislativa en la comisión de Seguridad, por lo mismo, lamento la censura para recibir a todos los invitados, en especial, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Porque las buenas leyes se hacen escuchando a todos los sectores”, detalló la jefa de bancada.

Además, la senadora DC comentó que “es fundamental impulsar un protocolo que establezca la incorporación de cámaras a los carabineros”.