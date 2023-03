La Cámara de Diputados rechazó la jornada del martes la idea de legislar la reforma tributaria presentada por el Gobierno, un proyecto clave para el Ejecutivo, por lo que el oficialismo reaccionó con molestia a lo sucedido.

Incluso, el presidente Gabriel Boric dio un punto de prensa desde Iquique para referirse a lo ocurrido, mostrando su molestia con que se haya rechazado la idea de legislar y ni siquiera se pueda discutir el proyecto en la Cámara.

“Cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal como están”, entre otras cosas comentó el mandatario.

Palabras que molestaron a sectores de la oposición que rechazaron la idea de legislar, y recordaron que el mandatario, cuando era diputado en 2019 hizo lo mismo con la reforma tributaria presentada por el gobierno de Sebastián Piñera.

Fue la senadora Ximena Rincón, quien defendió el rechazo votado por diputados del Partido Demócratas -Miguel Calisto, Joanna Pérez, Jorge Saffirio y Erika Olivera- recordando los tuits del jefe de Estado cuando era legislador.

“Como ex parlamentario sabes bien que una vez aprobada la idea de legislar solo es posibles cambios en los márgenes de un proyecto. Más aún en materia tributaria donde el Parlamento prácticamente no tiene atribuciones”, contestó Boric al ex diputado Jorge Schaulsohn en un diálogo en Twitter de 2019.

Otro tuit que publicó Rincón fue una respuesta de Boric al encuestador Cristian Valdivieso, quien cuestionaba la decisión del Frente Amplio y el resto de la oposición de la época (2019), de rechazar la idea de legislar.

“Que mal argumento. Rechazar idea de legislar es una legitima decisión en función de la evaluación del contenido de un proyecto determinado, no es pereza. No confunda con cosas que debiera saber”, respondió Boric en aquella ocasión.

Ahora el Gobierno tiene la facultad de ingresar nuevamente la reforma a través del Senado, algo que en el Ejecutivo evalúan con precaución ante el temor de sufrir una nueva derrota.

Si bien no precisó si habrá o no una insistencia en el Senado, tras el rechazo de la Reforma Tributaria, el Presidente Gabriel Boric dijo la noche del miércoles que el gobierno buscará los votos para esta iniciativa.