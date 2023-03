La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, reafirmó el compromiso del Gobierno con impulsar el proyecto de ley de aborto libre, en el marco de la conmemoración del 8M.

Así lo señaló en entrevista con CNN Chile, donde reconoció que aún falta camino por recorrer en materia de legislación, como por ejemplo con la Ley de Igualdad de Remuneraciones o la ley de acoso sexual y laboral, y la ratificación del Convenio 190 de la OIT, que viene a ampliarla y actualizarla para que sea más efectiva.

En esa línea, pese a ser parte del movimiento feminista, aseguró que aún no tiene definido si participará de la marcha conmemorativa por el 8M de este miércoles.

Recordemos que el año pasado participaron de la manifestación distintas ministras, junto a la ex Primera Dama, Irina Karamanos. “A mí me pican los pies, pero no sé”, señaló Orellana.

“Ese día marchamos como una forma de agradecimiento a las mujeres, porque fueron las que indudablemente nos dieron el triunfo en las votaciones”, apuntó.

Aunque, la ministra de la Mujer también apuntó a la necesidad de restarse y no hacer un despliegue como Gobierno, para no afectar la autonomía del movimiento feminista.

“Yo, porque vengo del movimiento feminista, soy sumamente respetuosa de la autonomía que este tiene respecto del Gobierno y del Estado en general”, afirmó.

Consultada además por las promesas de campaña de un gobierno que se declara feminista, Orellana destacó algunos estándares que se autoimpusieron.

“Que yo sepa, no tenemos deudores de pensiones de alimentos nominados por el presidente, y eso es uno de los objetivos del Presidente”, resaltó.

Pero también, apuntó a la reforma a las pensiones, que -según dijo- también se hace cargo de la brecha entre hombres y mujeres.

No obstante, aún está pendiente la prometida ley de legalización del aborto libre, tal como lo señalaron en su programa de Gobierno.

“Nuestro compromiso es generar durante el primer semestre todas las condiciones necesarias para que podamos participativamente crear un proyecto de ley de legalización del aborto que esté acorde con lo que los feminismos vienen pidiendo”, señalaron durante la campaña.

Orellana y proyecto de aborto libre: “Durante este gobierno es mi objetivo, este año creo que no”

Al respecto, la ministra Orellana apuntó a la “indeterminación jurídica que provocaba el proceso constituyente, es decir, es muy distinto la legislación que tienes que crear cuando se consagra como un derecho constitucional, eso le da un rango distinto a la ley que debes crear”.

Pero además, sostuvo que “efectivamente y a propósito de cómo está redactado, de hecho yo misma redacté ese párrafo, es porque nosotras sabemos, y es la historia de Argentina, Uruguay y de la mayoría de los países, es que estas leyes, independiente de la composición del Congreso, no se consigue sin un fuerte apoyo de la sociedad civil”.

En esa línea, junto con reconocer que no se cumplió la promesa de presentar la iniciativa durante el primer semestre, aseveró que están trabajando para presentar una ley de aborto sin causales.

“Durante este gobierno es mi objetivo, este año creo que no”, admitió la ministra Orellana.

“Lo que estamos buscando hoy es que exista un acuerdo entre las organizaciones que apoyan esta demanda, porque hay disensos. El movimiento feminista siempre ha sido muy diverso en este tipo de leyes, y no solo inciden ellos, sino también las sociedades médicas y del sector de la salud”, apuntó.

“Estamos trabajando en construir un consenso, porque si no construimos un consenso entre quienes están de acuerdo, difícilmente vamos a poder buscar a una mayoría en el Congreso”, añadió.