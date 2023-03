El diputado independiente, Gonzalo De la Carrera, presentó un reclamo al interior de la Cámara de Diputados y Diputadas, por la presencia de dos niños en la Sala, quienes son los hijos del diputado de la bancada socialista, Tomás De Rementería.

“El Congreso debiera tener una consideración especial por aquellos diputados que quieren o necesitan traer a sus hijos o a sus guaguas. No creo que el hemiciclo sea el lugar adecuado, pero sí creo que debieran tener un espacio para poder tenerlos”, manifestó el exRepublicano.

Añadiendo que “en este minuto en el hemiciclo hay una guagüita, entiendo la necesidad del padre, pero creo que si hemos negado la entrada a subsecretarios y autoridades, me parece que debiéramos respetar el hecho de que sí hay una sala cuna para estos efectos, me dicen”.

Según consignó La Cuarta, desde el Congreso informaron que el diputado tuvo que llevar a sus hijos porque su mamá también está trabajando.

De Rementería utilizó sus redes sociales para referirse a este hecho y dijo que: “oficialmente comparto hemiciclo con un villano de película que odia que un padre cuide a sus hijos”.

Incluso la madre de los dos pequeños se pronunció por esta situación. “Soy la madre de los pequeños que se encontraban en el hemiciclo. Creo que lo que hace el diputado De la Carrera me ofende directamente, ya que, por razones laborales, me encuentro lejos y a esta hora no hay sala cuna ni colegio. El padre tuvo la posibilidad de llevarlos a su trabajo”, tuiteó.

“En miras de una nueva conmemoración del 8 de marzo creo imprudente su comentario, y merecemos, como padres en cocrianza, unas disculpas públicas”, añadió la mamá de los niños.