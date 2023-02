Débora Figueroa, hermana de la chilena que se encuentra en riesgo vital tras caer de un puente colgante en Bolivia, pidió ayuda a Gobierno para costear un avión ambulancia que la traiga devuelta al país.

El pasado 12 de febrero, Atricia Figueroa (63) sufrió este accidente mientras realizaba una “Ruta del Vino” junto a su pareja y otra decena de turistas.

Mientras cruzaban un puente, una fuerte ráfaga de viento hizo que la estructura se moviera bruscamente y la profesora de religión terminó cayendo de cinco metros.

En conversación con BioBioChile, su hermana señala que se encuentra actualmente en riesgo vital. “Fue operada de diez fracturas de costilla, de hombro, de codo y de nariz. Está con una falla renal, por lo que han tenido que hacerle diálisis dos veces por semana”, detalló.

“Los costos de la medicación son muy altos en Bolivia y, por ser chilena, tenemos que cancelar todo antes de que le hagan las cosas. Está en un hospital privado, porque ningún hospital público la quiso recibir por ser chilena”, agregó la mujer.

Familia de chilena pide apoyo al Gobierno

Tomando en cuenta estos gastos, la familia hizo un llamado al Gobierno para costear un avión ambulancia que traslade a Atricia devuelta a Chile. “Hicimos presupuestos en diferentes partes y el costo es de 20 millones de pesos”, precisó Débora.

“Estamos haciendo un llamado al Gobierno. Si no puede costearnos el avión ambulancia, que nos ayude con la campaña económica para costear los fondos. (…) Yo fui a Cancillería acá en Chile y mis sobrinas fueron al Consulado allá en Bolivia, pero no hay ayuda de ninguna especie”, dijo.

Asimismo, comentó que los parientes de la afectada están haciendo diferentes rifas y eventos para lograr reunir los fondos.

“Los chicos ya están rifando las cosas de la casa. Hoy día hay un plato único y vamos a seguir haciendo campaña, porque los médicos dijeron que la altura le estaba afectando a mi hermana para su recuperación”, afirmó.

No descartan acciones contra la agencia

Por otra parte, apuntó contra la empresa de turismo “Bolivia in Your Hands”, encargada del viaje, asegurando que no se han preocupado de la salud de su hermana.

“Me parece, no te lo podría confirmar, que el guía turístico no era el de siempre. No les advirtió de las condiciones del clima ni cuántas personas podían cruzar el puente, por lo que la gente se bajó del transfer y todas se pusieron a cruzar”, expresó.

Así las cosas, Débora comenta que su hermana fue la más perjudicada, porque era la persona que iba más adelante. “Su pareja también cruzó, pero logró afirmarse de las cuerdas”, comentó.

“Por el momento, estamos preocupados solamente de traer a nuestra hermana a Chile y sacarla adelante. Una vez que la tengamos, yo creo que vamos a tomar acciones legales en contra de la agencia, porque no han querido responder ni han preguntado por la salud de mi hermana”, aseveró respecto a la empresa.