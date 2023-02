Tras la primera detección de un lobo marino positivo a influenza aviar, Sernapesca y Minsal llamaron a la ciudadanía a colaborar en la campaña para evitar la propagación de este virus.

Las autoridades instaron que ante el avistamiento de aves o animales marinos enfermos o muertos no los toque ni mueva y se contacten de inmediato con el SAG o Sernapesca.

Fernando González, subsecretario (s) de Salud Pública del Minsal expuso que “revisamos los protocolos de respuesta frente a la situación epidemiológica zoosanitaria que ha ido avanzando en el mundo. Chile ha mantenido activa sus respuestas y pesquisas eficientes para identificación de influenza aviar”.

La influenza aviar H5N1 es una enfermedad viral de rápida propagación, que afecta principalmente a las aves y que no tiene tratamiento.

Contagio interespecie de influenza aviar

Pese a que está extendida predominantemente en aves silvestres, actualmente, ya hay un caso de contagio interespecie en nuestro país.

Se trata de un lobo marino, que dio positivo en Antofagasta, indicó la directora Nacional de Sernapesca Soledad Tapia. “Es importante señalar que tenemos un solo caso positivo a influenza aviar confirmado, y hemos reforzado nuestro trabajo conjunto con SAG, para continuar muestreando casos con sintomatología asociada a influenza aviar. Lo más importante para la ciudadanía es que mantenga distancia de animales marinos varados, vivos o muertos”, dijo.

Hasta la fecha, se han registrado casos positivos de influenza aviar en aves silvestres entre las regiones de Arica y Parinacota hasta Los Lagos, con excepción de la región Metropolitana, Los Ríos y La Araucanía, que no han registrado casos positivos.

Es fundamental que, en caso de estar frente a un ave u otra especie que presente signos de estar enferma por influenza aviar o esté muerta, no se toque, no se mueva, no se traslade y se reporte inmediatamente al SAG al 223451100 o a Sernapesca al 800 320 032.