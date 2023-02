En respuesta a una cuenta que preguntó por una canción favorita, el Presidente nombró cuatro. "Difícil elegir solo una", explicó. Finalmente se inclinó por Frances farmer will have her revenge on Seattle, Sappy, D-7 y Serve The Servants. Y también habló de dos "discazos" de Blink-182.

En medio de sus días de descanso, el presidente Gabriel Boric reveló vía Twitter sus canciones favoritas de la banda de grunge Nirvana.

El Mandatario interactuó con la cuenta Classic Rock In Pics, que le preguntó a usuarios cuál era su pieza preferida del grupo.

“Difícil elegir solo una, pero estaría entre Frances farmer will have her revenge on Seattle, Sappy y D-7”, dijo, de 1993, 1989 y 1991, respectivamente.

A eso sumó Serve The Servants, del disco In Utero de 1993.

Difícil elegir solo una, pero estaría entre Frances farmer will have her revenge on Seattle, Sappy y D-7. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 21, 2023

Pero que a Boric le guste Nirvana no es ningún secreto: a fines de abril de 2022, un cambio de guardia tuvo una interpretación de Smells Like Teen Spirit, otro hit de la banda.

En la ocasión el Presidente siguió el ritmo con sus pies y en compañía de Irina Karamanos, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches; y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

De acuerdo a registros de Bío Bío, la interpretación de esta canción fue una sorpresa preparada para el jefe de Estado, porque se creía que era una de canciones sus favoritas, la que Boric no mencionó en esta pasada.

Al Mandatario le gustan otras bandas también. Previo a entrar a La Moneda se le vio con poleras o accesorios de Tool, Soundgarden, Deftones, Pearl Jam y Misfits.

Otra de ellas, al parecer, es Blink-182.

En el mismo hilo de Twitter un usuario le pidió que invitara al grupo de pop punk de California a La Moneda. “Sabemos que le gusta sus primeros álbums”, aseguró @luuchito182.

“Cheshire Cat y Dude Ranch discazos”, le respondió Boric.