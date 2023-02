En medio de su visita a la localidad de Punta Lavapié, en la región del Bío Bío, el presidente Gabriel Boric, aludió al respeto que merecen las instituciones del país. "Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas. Entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema. Pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte, en particular acá en el territorio", enfatizó.

La jornada de este viernes, el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a las críticas emitidas sobre la justicia chilena por parte de su par argentino, Alberto Fernández.

En medio de su visita a la región del Bío Bío para oficializar la entrega de las viviendas de emergencia en el sector de Punta Lavapié, en la comuna de Arauco – región del Bío Bío -, el Ejecutivo aludió al respeto que merecen las instituciones del país.

En concreto, brevemente, el mandatario aseveró que “yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas”.

Asimismo, manifestó estar de acuerdo con las respuestas de la Canciller, Antonia Urrejola, quien criticó duramente la carta del Grupo de Puebla en apoyo a Marco Enríquez-Ominami (ME-O).

Recordemos que este texto, fue firmado por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, apoyando a ME-O y criticando a la justicia chilena por el extenso proceso.

“Entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema. Pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte, en particular acá en el territorio”, cerró el presidente Boric.

Cabe destacar que la secretaria de Estado, calificó las declaraciones de esa carta como “absolutamente improcedentes” e “impropias”.

Boric apoya declaraciones de Urrejola: “Son situaciones puntuales”

No obstante, le bajó el perfil al aseverar que “son situaciones que son puntuales, que no afecta la relación con Argentina, que es una relación que está muy robusta. No afecta la relación bilateral”.

En tanto, también recalcó que “el Gobierno (de Chile) no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público”, agregó.

Esta nueva polémica se desarrolla a poco más de tres semanas desde la filtración del audio de Cancillería, criticando “sin filtro” las actitudes del embajador trasandino, Rafael Bielsa.