El Presidente Gabriel Boric abordó nuevamente sus dichos sobre una mejor regulación a la industria forestal tras la emergencia de los incendios que mantienen a tres regiones en Estado de Catástrofe, declaraciones que no fueron bien recibidas por la Sofofa, que agrupa a las asociaciones, empresas y gremios más importantes del país.

Tras la primera reunión de trabajo con la encargada de reconstrucción, Paulina Saball, exministra de Vivienda de Michelle Bachelet, el Mandatario respondió algunas de las preguntas de la empresa, donde se le preguntó por las declaraciones que emitió en su visita en Quillón:

“Tenemos que tener una discusión de más largo plazo con el tema de la industria forestal, una regulación distinta… No me cabe ninguna duda que se viene un debate de una mejor regulación, en particular respecto a la industria forestal, para que estas situaciones que estamos viviendo, en lo que se pueda prevenir, se haga”, dijo el viernes el Presidente.

Lo anterior generó la reacción de la Sofofa, la que a través de un comunicado emplazó al Gobierno a “cuidar las confianzas en momentos en que se requiere unidad”. De igual forma, calificaron de “improcedente y totalmente fuera de contexto que las autoridades abran un debate sobre la industria forestal”.

También apuntaron al apoyo que el gremio ha dispuesto para la emergencia: “Sin la capacidad aérea y terrestre que las empresas forestales han desarrollado por años y desplegado ahora para enfrentar este dramático escenario, la situación sería aún más compleja”.

“No le tengamos miedo a poder conversar”

Ante eso, se le volvió a preguntar al Mandatario respecto a qué se refería con una mejor regulación a dicha industria.

En primer lugar, Boric indicó que “hoy día en el combate de la emergencia nos necesitamos todos y eso fue muy explícito. No que cabe ninguna duda que Richard von Appen -que preside la Sofofa– escuchó también aquellas palabras y ese es el espíritu con el que hemos trabajado, por ejemplo, con Juan José Ugarte, que está a cargo de Corma, que han prestado una colaboración muy relevante”.

“Lo que señalé es que, más adelante, tenemos que tener una conversación que es propia de una democracia respecto a la regulación que corresponde, si está bien o mal, si se puede mejorar sobre la industria forestal, que tiene una relevancia tremenda en particular en las regiones de Ñuble y Bío Bío, y esa es una discusión que hay que darla sin amenazas de por medio, pensando en las personas, en los empleos y en respeto y cuidado del medio ambiente”, indicó Boric.

“No le tengamos miedo a poder conversar”, emplazó el Presidente, insistiendo que ahora toda la energía y toda la unidad debe estar puesta en combatir los incendios forestales.

Revisa sus declaraciones íntegramente a continuación: