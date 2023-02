Por aire y por tierra se han intentado combatir los intensos incendios forestales durante esta semana en la zona sur de Chile, que ya tienen un balance de 24 muertos, 311 incendios, 84 en combate; 1.180 casas destruidas y 5.569 damnificados, según lo indicó el Gobierno.

En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio, el piloto de helicópteros, instructor de vuelos, con más de 10 mil horas de vuelo, en donde 5 mil han sido en lucha contra incendio en diferentes países, Angelo Piovani, aseguró que esta emergencia ha sido lo más grande que ha visto durante sus 30 años de trabajo en terreno.

En la instancia, el experto dijo que “es la primera vez que estoy en Chile, he trabajado en mi país, Italia, España, Portugal, Grecia (…) Estoy sorprendido del dispositivo y los recursos que pone Chile en los incendios, he trabajado en otros países, y he visto que el dispositivo chileno es muy parecido al portugués”, y comentó que en Portugal la Conaf ha realizado capacitaciones sobre el combate de incendios.

Además, recalcó que “lo que pasó la semana pasada en 30 años yo no lo había visto, y el sistema tuvo una respuesta impresionante. Otro país se habría colapsado y derrumbado”.

Por ejemplo, Piovati dijo que el flujo de ayuda en la región del Bío Bío, se podía comparar con lo que ocurre diariamente en los Aeropuertos de Londres o Nueva York.

Entre las complicaciones que el piloto relató, se encuentra en el humo, la falta de agua y los factores como la humedad, la temperatura y el cambio de la dirección del viento.

“Para mí es una guerra, nunca había visto algo tan brutal”, dijo Piovani, y recalcó que “Chile puede estar orgulloso de su dispositivo de combate de incendios”, finalizó.

Escucha aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez