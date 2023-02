El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, criticó las declaraciones de la ministra Camila Vallejo respecto a las listas del proceso constituyente.

“Nosotros entendemos que ya hay un hecho consumado de que habrá dos listas (del oficialismo). Es una decisión del PPD y lo respetamos”, señaló la vocera de Gobierno en conversación con Radio Sonar.

Sin embargo, el exparlamentario aseguró que no piensa de la misma manera. “A mí no me gusta eso, no me gusta que en estos momentos finales los ministros intervengan en temas que son privativos de los partidos”, sostuvo.

“Por el bien del Gobierno, lo que nosotros hemos estado haciendo es lo mejor. Hemos tratado de evitar que el Gobierno se vea debilitado, porque su conglomerado no es capaz de ponerse de acuerdo en una lista única”, agregó.

En ese sentido, afirmó que desde el PS han sido “tercos” en plantear una sola nómina para la elección de consejeros constitucionales. “A mí no me gusta que sean palabras desde el propio Gobierno las que debiliten nuestra posición”, dijo.

A pesar de ello, desde el PPD han impulsado la creación de una lista aparte, por lo que este miércoles el Partido Socialista deberá zanjar si se mantiene con el Socialismo Democrático o si decide formar un pacto con Apruebo Dignidad.

Escalona y posibilidad de nueva coalición

Escalona también tuvo palabras para la propuesta del diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, quien planteó la opción de crear una nueva coalición entre los partidos de izquierda.

“Lo que nosotros proponemos no es que se sumen a Apruebo Dignidad, que ya cumplió su ciclo, sino configurar una nueva coalición política donde los socialistas asuman un liderazgo importante en la construcción de la nueva izquierda”, expresó en entrevista con El Mercurio.

Ante aquello, el secretario del PS manifestó que “en la acción política uno no debe rechazar la mano que se le tiende”, por lo que dijo que deben “recoger una voluntad de ir caminando en una vía de largo alcance que signifique el mejoramiento de nuestras relaciones, colaboración política”.