En medio de la votación en general de la reforma constituyente, en la Comisión de Constitución de la Cámara, la presidenta de la instancia, Karol Cariola (PC), le pidió respeto y que no le gritara, al diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez.

En un video de la sesión se aprecia cómo el parlamentario, bastante molesto, golpea la mesa y dice “estoy pidiendo la aclaración de lo que se está votando, presidenta, hace rato”.

Fue aquí cuando Cariola le dijo que no iba aceptar que “venga a golpear la mesa de nuevo”.

“Y no le voy a aceptar que me grite. Yo soy una mujer, diputada y le pido respeto. Soy presidenta de esta comisión y estoy aplicando el reglamento de manera estricta”, le reprochó la diputada oficialista.

Luego le manifestó que “si usted tiene la costumbre de gritarle a las mujeres, le pido que aquí no lo haga y menos que golpee la mesa”.

Mientras que entremedio el diputado republicano también le decía que estaba pidiendo respeto y aclaración de lo que se está votando.

Frente a esto, Cariola aclaró que “en la comisión hemos tomado la determinación de aplicar el reglamento de manera estricta (…) sobre todo porque ha habido una evidente disposición por parte de algunos sectores políticos -fundamentalmente del Partido Republicano- por tratar de obstruir el debate”.

“(…) El representante del Partido Republicano, el diputado Sánchez, se ha opuesto de manera permanente, pero además ha estado dificultando la discusión, subiendo la voz, gritando, incluso interrumpiendo la discusión y golpeando al mesa”, señaló la diputada.

A esto agregó que “hoy día le tuve que hacer un llamado de atención, porque a mi parecer no corresponde que un parlamentario (…) golpee la mesa, actúe de manera agresiva y no por primera vez”.

“Yo puedo entender que el partido de José Antonio Kast no quiera tener una nueva Constitución, porque ellos lo han dicho con todas sus letras, a ellos les gusta la Constitución de Pinochet, a nosotros no nos gusta”, indicó la parlamentaria.

“El tema me provocó mucha molestia”

Respecto a este episodio, Sánchez manifestó que “en general yo trato de ser bastante autocrítico y humilde respecto a los errores que cometo. Estaba viendo el video y la verdad no veo que yo haya golpeado con tanta vehemencia la mesa”.

Al señalarle que la mesa sonó fuerte, el parlamentario dijo que “puede ser que esté equivocado. Yo le digo lo que estaba viendo en el video”.

“El tema me provocó mucha molestia. El mal trato a un miembro titular de esta comisión, donde no se me permitió hacer un punto de reglamento, que generó efectivamente un problema”, señaló el legislador.

Asimismo, Sánchez dijo que “estaba identificando una situación, previo a que ocurriera, donde se estaba sometiendo a votación una cuestión que se iba a tener que votar después de múltiples ocasiones, y fue lo que ocurrió”.

“Yo lo que le estoy pidiendo al resto de la comisión es que, a pesar del apuro, que eso no signifique hacer mal el trabajo”, precisó el parlamentario.

Finalmente, le pidió a la diputada Cariola “que no trate de catalogar de machismo a todo lo que no le gusta (…)”.

Según información recabada por La Radio, esta es la segunda vez que el parlamentario de oposición se enoja y golpea la mesa, siendo acusado por la misma Cariola.

Reforma constitucional

Recordemos que por 11 votos a favor y dos en contra se aprobó en general en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de reforma constitucional para habilitar el nuevo proceso constituyente.

Finalmente, no fueron 235 sino 350 las indicaciones presentadas por distintos sectores políticos del país. Entre ellos el Partido Republicano con más de 40.

Desde ese sector pidieron a los postulantes a consejeros del nuevo proceso realizarse un test de drogas, contar con un título técnico o profesional y tener su situación militar al día.

Junto con lo anterior, habían solicitado a los candidatos al cargo alcanzar una aprobación de dos tercios en ambas Cámaras para su elección, ser asalariados y no haber participado en el proceso anterior.